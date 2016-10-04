ضبط 30 قضية تموينية وربط 17 حالة معاش ودق بئر مياه بأسيوط ‎

أكد المهندس ياسر الدسوقي محافظ أسيوط، الثلاثاء، ضرورة تسهيل تقديم الخدمات للمواطنين في كافة المديريات والإدارات الخدمية على مستوى المحافظة، مشيرًا إلى أهمية إزالة كافة المعوقات في التعامل مع المواطنين خاصة ذوي الإحتياجات الخاصة.

وقالت هويدا شافع رئيس مركز ومدينة ساحل سليم بأسيوط، إن إدارة التموين قامت بتحرير 30 قضية تموينية متنوعة ما بين إنتاج خبز بلدي غير مطابق للمواصفات، ونقص وزن وعدم انتظام سجل الدقيق وبيع بأزيد من السعر خلال حملات تموينية متنوعة، مؤكدة استمرار الحملات والمتابعة المستمرة للأسواق والمخابز ومحطات تمويل السيارات ومستودعات البوتاجاز، وذلك للحفاظ على صحة المواطنين وضبط السلع غير صالحة للاستخدام الآدمي.

وأضافت رئيس مركز ومدينة ساحل سليم، في بيان صادر عن محافظة أسيوط اليوم الثلاثاء، أن إدارة الشئون الإجتماعية بالمركز قد قامت بربط 12حالة معاش ضماني و 5 حالات إغاثة ومساعدة وفاة ؛ فضلاً عن تحويل 75حالة للكشف الطبي بأسيوط تمهيداً لحصولهم على معاش ضماني، وربط 3حالات مساعدة أسر مقاتلين، مشيرة إلى تسجيل حالات جديدة لمشروع تكافل وكرامة وعمل لقاء بعملاء تكافل وكرامة ببويط وتوعيتهم بالبرنامج والعمل على حل المشاكل التي تواجههم فضلاً عن عقد 3ندوات توعية لنادي الدفاع الإجتماعي بساحل سليم وصرف إغاثة عاجلة لـ5 حالات بـ2600جنيه.

ونوهت رئيس مركز ساحل سليم إلى دق بئر جديدة بمحطة مياه الشرب بقرية المطمر الجديدة لزيادة قوة المحطة لـ 5 أبار، مشيرًا إلى مواصلة العمل في محطة الرفع بقرى “العونة ، الخوالد ، بويط”.