محافظ بورسعيد يتفقد سوق البازار ويوجه بتطويرة

كتب : جمال نوفل

أصدر اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، تعليماته إلي المهندسة عزة الزغبي، رئيس الشرق، بعمل دراسة ووضع خطة لتطوير سوق البازار وعمل نمط موحد لجميع المحلات بالسوق،

جاء ذلك خلال الجولة التفقدية، التي قام بها محافظ بورسعيد، علي منطقة سوق البازار.

وأكد المحافظ بأن السوق يمثل أهمية كبيرة لأهالي المنطقة، وأحد أقدم الأسواق بالمحافظة، مشددًا علي استمرار الحملات علي السوق ومتابعة ألتزام البائعين، وأصحاب المحلات بعدم التعدي على حرم الطريق.

وكان محافظ بورسعيد، قد أصدر قرار منذ فترة كبيرة بفتح شارع البازار، حيث كان الباعة الجائلين يتواجدون بكثافة داخل السوق بصورة تعيق حركة مرور السيارات والمواطنيين.

وأوضح المحافظ بأن هناك متابعة يومية، من جانب حي الشرق وشرطة المرافق، لمنع تواجد أي سلع في نهر الطريق والتعامل بكل حسم مع أي مخالفة.