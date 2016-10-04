بالصور..«السياحة للجميع» شعار للاحتفال بيوم السياحة العالمي بأسيوط‎

مراسل «ONA»

احتفلت محافظة أسيوط بيوم السياحة العالمي تحت شعار ” السياحة للجميع “، بحضور اللواء ماجد عبد الكريم سكرتير عام محافظة أسيوط، ونبيلة علي محمود سكرتير عام مساعد المحافظة، ورمضان عثمان مدير الهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي بأسيوط، وعثمان الحسيني مدير الهيئة الإقليمية للتنشيط السياحي بأسيوط، وأسامة بشاي مدير إدارة السياحة بالمحافظة، وعدد من رجال الدين الإسلامي والمسيحي ومسئولي الآثار والسياحة والإدارات الفندقية بالمحافظة.

وأقامت المحافظة بالتنسيق مع الهيئة الإقليمية لتنشيط السياحة والهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي، وإدارة السياحة بالمحافظة احتفالية بديوان عام المحافظة، تم خلالها توزيع الهدايا العينية والكتيبات والمطويات التي تحتوي على معلومات وصور عن السياحة والمناطق الأثرية بمحافظة أسيوط، بلغات مختلفة وذلك للتعرف علي المقومات السياحية للمحافظة والترويج لها.

فيما أكد اللواء ماجد عبد الكريم، على أهمية السياحة سواء الداخلية أو الخارجية للدخل القومي للبلاد، موضحًا على أهمية نشر الوعي السياحي والثقافي بين المواطنين خاصة، وأن المحافظة تحتوي على العديد من الأماكن الأثرية والسياحية التي تمثل مختلف الحضارات.

وأشارت نبيلة علي محمود سكرتير عام مساعد المحافظة، إلى ضرورة تكثيف حملات الترويج السياحى الداخلي والخارجي، واستغلال إمكانات المحافظة المختلفة ومؤسساتها التربوية والتعليمة فى نشر الوعي الثقافي والمحافظة على الآثار والترويج للسياحة الدينية، والتى تشتهر بها المحافظة خاصة بعد وضعها على خريطة السياحة العالمية، مع الاهتمام بالأديرة والموالد الدينية وتنظيم صور الاحتفال بها بطريقة حضارية وجمالية.

وقال رمضان عثمان، إن شعار السياحة للجميع جاء بهدف إتاحة السياحة وتوفير الإمكانيات لذوي الإعاقة حيث تشير التقديرات إلي أن 15%، من سكان العالم يعانون مع نوع أو آخر من الإعاقة، والهدف الأساسي من الشعار هو أن تكون السياحة متاحة للجميع في قلب ومحور السياسات السياحية واستراتيجيات الأعمال، وضرورة الحث علي دعم مبدأ الإتاحة للجميع.

وأضاف عثمان الحسيني مدير الهيئة الإقليمية للتنشيط السياحي بأسيوط ،أنه تم تخصيص يوم السياحة العالمي ليتم تسليط الضوء على أهمية السياحة والدور الحيوي، الذي تقوم به للمساهمة في تكون اقتصاد قومي قوي وتنمية الشعوب وتقاربهم، مشيرًا إلى تنظيم حملة ترويجية وإعلامية في الأماكن والمعارض السياحية في عدد من الدول للدعاية والترويج عن السياحة في مصر، لافتًا إلي الإنجازات التي تم تنفيذها خلال الفترة الماضية، والأماكن السياحية التي تمتلكها المحافظة، والرحلات النيلية والندوات التثقيفية التي تم تنفيذها، فضلًا عن توقيع بروتوكول للتعاون بين عدد من الهئات والمؤسسات، منها (جامعة أسيوط، والتربية والتعليم، والشباب والرياضة، ومديرية التضامن الاجتماعي)، وذلك لاستعادة حركة السياحة الداخلية بالمحافظة.

وقال أسامه بشاي، إنه في نهاية الاحتفال تم تكريم بعض رواد السياحة الذين أسهموا في صناعة السياحة بالمحافظة، وعدد من المنشآت السياحية المتميزة من فنادق وشركات، وذلك تقديرا لأدائهم المتميز.