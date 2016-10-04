مصدر قضائى: محمد كمال قاد أكثر من 5 عمليات إرهابية شهدتها مصر الفترة الماضية

أكد مصدر قضائى بالنيابة العامة، أن التحقيقات الأولية التى أجريت، حول مصرع القيادى بجماعة الإخوان الإرهابية، محمد محمد كمال، فى تبادل لإطلاق النار مع قوات الأمن، فى منطقة البساتين، أنه كون ما يسمى اللجان النوعيه الجناح المسلح للجماعة الإرهابية.

وأضاف المصدر، أن كمال قادر أكثر من 5 عمليات إرهابية شهدتها مصر خلال الفترة الماضية، ومطلوب ضبطه وإحضاره على ذمتها، وهذه القضايا هى : القضية رقم 314لسنة 2016 حصر أمن دولة عليا “اغتيال النائب العام”، ورقم 423 لسنة 2015 حصر أمن دولة عليا “استشهاد العقيد وائل طاحون”، ورقم 431 لسنة 2015 حصر أمن دولة عليا “تشكيل تنظيم مسلح يستهدف ضباط الشرطة والجيش، ورقم 870 لسنة2015 حصر أمن دولة عليا المقيدة برقم 24 لسنة 2016 جنايات عسكرية طنطا”، وتشكيل تنظيم مسلح يستهدف ضباط القوات المسلحة والشرطة ومؤسسات الدول.

وأضاف المصدر، بتورط كمال فى عملية محاولة اغتيال كل من الشيخ على جمعة، والنائب العام المساعد المستشار زكريا عبد العزيز، وهذا ما تعكف عليه النيابة لكشف باقى افراد التنظيم المسلح.

وأشار المصدر إلى أن كمال، هرب من محافظة أسيوط وتنقل بين عدد من الشقق فى محافظة القاهرة، للاختباء من رجال الأمن.

وأمرت النيابة بتشريح جثة محمد محمد كمال القيادى الإخوانى وآخر، والتصريح بالدفن وتسليمهما إلى أهلهما عقب الانتهاء من عملية التشريح .

وكانت معلومات توافرت لقطاع الأمن الوطني، تفيد اتخاذ بعض قيادات الجناح المسلح للتنظيم الإرهابي من إحدى الشقق الكائنة بمنطقة البساتين، بمحافظة القاهرة، مقرًا لاختبائها والإعداد والتخطيط لعملها المسلح في المرحلة الراهنة.