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وزارة تنمية المجتمع تعتمد صرف الدفعة الثامنة من منح الزواج لـ 130 مستفيداً

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وزارة تنمية المجتمع تعتمد صرف الدفعة الثامنة من منح الزواج لـ 130 مستفيداً وزارة تنمية المجتمع تعتمد صرف الدفعة الثامنة من منح الزواج لـ 130 مستفيداً

اعتمدت وزارة تنمية المجتمع صرف الدفعة الثامنة من منحة الزواج لـ 130 مستفيداً بقيمة إجمالية بلغت 4.58 ملايين درهم، وتحويلها إلى الحسابات المصرفية للمستفيدين فور اعتمادها وإخطارهم بصرفها بواسطة الرسائل النصية القصيرة.

وتعد منحة الزواج إحدى مبادرات وزارة تنمية المجتمع، والهادفة إلى تمكين فئة الشباب ومساعدتهم على بناء أسرة تقوم على دعائم ثابتة توفر السعادة، وتسهم في تحقيق الرفاه الاجتماعي لأبناء دولة الإمارات.

وبهذه المناسبة، قالت معالي نجلاء العور، وزيرة تنمية المجتمع:" منحة الزواج تأتي ضمن أهداف الوزارة وخططها التي تنجسم مع رؤية القيادة وتوجيهاتها الهادفة إلى إسعاد أفراد المجتمع، فهذه المنحة التي نسعى من خلالها الى بناء أسرة متماسكة تتناغم وأهدافنا الرامية إلى تحقيق الرفاه الاجتماعي.

وتحقق منحة الزواج عددا من الأهداف الاجتماعية  في مقدمتها تكوين الاسرة الإماراتية وتعزيز التماسك الاسري ودعم التلاحم المجتمعي بين نسيج المجتمع من الشباب الاماراتي المستفيد من هذه المنحة.

كما تهدف إلى تعزيز الثقافة الأسرية لدى الشباب المستفيدين من المنحة والتي تأتي جانبا من جوانب البناء الاسري الناجح في المجتمع القائم على اساس تقوية الاسرة بالثقافة الرامية الى تعزيز الروابط بين أفراد المجتمع.
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