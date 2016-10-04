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واشنطن تعلق محادثاتها مع روسيا لوقف أعمالها في سوريا

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واشنطن تعلق محادثاتها مع روسيا لوقف أعمالها في سوريا واشنطن تعلق محادثاتها مع روسيا لوقف أعمالها في سوريا

أعلن المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية جون كيربي، تعليق مشاركة الولايات المتحدة فى القنوات الثنائية التي كانت قد انشأت مع روسيا للحفاظ على وقف الأعمال العدائية فى سوريا، وذلك عبر حسابه الرسمى على موقع تبادل التدوينات الصغيرة “تويتر”.

 وتابع “الولايات المتحدة لم تدخر جهدا فى التفاوض ومحاولة تنفيذ الترتيب الذى تم التوصل إليه مع روسيا بهدف خفض العنف ووصول المساعدات الإنسانية”.

 وعلقت الولايات المتحدة يوم الاثنين المحادثات مع روسيا بشأن تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار فى سوريا واتهمت موسكو بعدم الوفاء بالتزاماتها بموجب اتفاق أبرم فى التاسع من سبتمبر كان يهدف إلى وقف أعمال العنف وإيصال المساعدات الإنسانية إلى المناطق المحاصرة.

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