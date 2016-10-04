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ضبط 30 قضية تموينية وربط 17حالة معاش وإغاثة ودق بئر مياه بمركز ساحل سليم

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ضبط 30 قضية تموينية وربط 17حالة معاش وإغاثة ودق بئر مياه بمركز ساحل سليم ضبط 30 قضية تموينية وربط 17حالة معاش وإغاثة ودق بئر مياه بمركز ساحل سليم

>أسيوط - ضحا صالح

أكد المهندس ياسر الدسوقي محافظ أسيوط على ضرورة تسهيل تقديم الخدمات للمواطنين في كافة المديريات والإدارات الخدمية على مستوى المحافظة مشيراً إلى اهمية إزالة كافة المعوقات في التعامل مع المواطنين خاصة ذوي الإحتياجات الخاصة.

وقالت هويدا شافع رئيس مركز ومدينة ساحل سليم بأسيوط أن إدارة قامت بتحرير30 قضية تموينية متنوعة ما بين إنتاج خبز بلدي غير مطابق للمواصفات ونقص وزن وعدم انتظام سجل الدقيق وبيع بأزيد من السعر خلال حملات تموينية متنوعة مؤكدة على استمرار الحملات والمتابعة المستمرة للأسواق والمخابز ومحطات تمويل السيارات ومستودعات البوتاجاز وذلك للحفاظ على صحة المواطنين وضبط السلع غير صالحة للاستخدام الآدمي.

 

وأضافت رئيس مركز ومدينة ساحل سليم أن إدارة الشئون الإجتماعية بالمركز قد قامت بربط 12حالة معاش ضماني و 5 حالات إغاثة ومساعدة وفاة ؛ فضلاً عن تحويل 75حالة للكشف الطبي بأسيوط تمهيداً لحصولهم على معاش ضماني، وربط 3حالات مساعدة أسر مقاتلين مشيرة إلى تسجيل حالات جديدة لمشروع تكافل وكرامة وعمل لقاء بعملاء تكافل وكرامة ببويط وتوعيتهم بالبرنامج والعمل على حل المشاكل التي تواجههم فضلاً عن عقد 3ندوات توعية لنادي الدفاع الإجتماعي بساحل سليم وصرف إغاثة عاجلة لـ5 حالات بـ2600جنيه.

 

ونوه رئيس مركز ساحل سليم إلى دق بئر جديدة بمحطة مياه الشرب بقرية المطمر الجديدة لزيادة قوة المحطة لـ 5 أبار مشيراً إلى مواصلة العمل في محطة الرفع بقرى (العونة ، الخوالد ، بويط).

ضبط 30 قضية تموينية وربط 17حالة معاش وإغاثة ودق بئر مياه بمركز ساحل سليم

أسيوط /

أكد المهندس ياسر الدسوقي محافظ أسيوط على ضرورة تسهيل تقديم الخدمات للمواطنين في كافة المديريات والإدارات الخدمية على مستوى المحافظة مشيراً إلى اهمية إزالة كافة المعوقات في التعامل مع المواطنين خاصة ذوي الإحتياجات الخاصة.

وقالت هويدا شافع رئيس مركز ومدينة ساحل سليم بأسيوط أن إدارة التموين قامت بتحرير30 قضية تموينية متنوعة ما بين إنتاج خبز بلدي غير مطابق للمواصفات ونقص وزن وعدم انتظام سجل الدقيق وبيع بأزيد من السعر خلال حملات تموينية متنوعة مؤكدة على استمرار الحملات والمتابعة المستمرة للأسواق والمخابز ومحطات تمويل السيارات ومستودعات البوتاجاز وذلك للحفاظ على صحة المواطنين وضبط السلع غير صالحة للاستخدام الآدمي.

وأضافت رئيس مركز ومدينة ساحل سليم أن إدارة الشئون الإجتماعية بالمركز قد قامت بربط 12حالة معاش ضماني و 5 حالات إغاثة ومساعدة وفاة ؛ فضلاً عن تحويل 75حالة للكشف الطبي بأسيوط تمهيداً لحصولهم على معاش ضماني، وربط 3حالات مساعدة أسر مقاتلين مشيرة إلى تسجيل حالات جديدة لمشروع تكافل وكرامة وعمل لقاء بعملاء تكافل وكرامة ببويط وتوعيتهم بالبرنامج والعمل على حل المشاكل التي تواجههم فضلاً عن عقد 3ندوات توعية لنادي الدفاع الإجتماعي بساحل سليم وصرف إغاثة عاجلة لـ5 حالات بـ2600جنيه.

ونوه رئيس مركز ساحل سليم إلى دق بئر جديدة بمحطة مياه الشرب بقرية المطمر الجديدة لزيادة قوة المحطة لـ 5 أبار مشيراً إلى مواصلة العمل في محطة الرفع بقرى (العونة ، الخوالد ، بويط).


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مصر 365

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