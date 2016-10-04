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قاضي «أنصار بيت المقدس» لأحد الشهود: «باين عليك بتلعب حديد»

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قاضي «أنصار بيت المقدس» لأحد الشهود: «باين عليك بتلعب حديد» قاضي «أنصار بيت المقدس» لأحد الشهود: «باين عليك بتلعب حديد»

المستشار حسن فريد

مراسل «ONA»:

داعب المستشار حسن فريد، رئيس هيئة محكمة قضية “أنصار بيت المقدس”، أحد شهود القضية ويدعى أحمد محمد أحمد، وهو شاب مفتول العضلات، حينما مثل أمام هيئة المحكمة، فسأله “فريد”، قائلا : “ماذا تعمل ؟”، فأجابه: “أعمل فرد أمن خاص”، فداعبه رئيس المحكمة، قائلا: “باين عليك بتلعب حديد”.

وتبين أن الشاهد جاء بالخطأ للإدلاء بأقواله فى قضية أخرى، بحسب ما أفاد به مراسلنا من مقر المحاكمة.

فيما قال ممثل النيابة، إن الشاهد الاصلى المراد يدعى  أحمد محمد احمد رزق، جاء اسمه بالخطأ خلال إخطار قطاع الأمن الوطنى، لقطاع الأمن المركزى، الذى استدعى الشاهد خطأ، بجلسة اليوم، وأنه سوف يتم مخاطبة قطاع الأمن المركزى لاستدعائه.

جاء ذلك أمام محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، برئاسة المستشار حسن فريد، الثلاثاء، خلال نظر محاكمة 213 متهمًا في القضية المعروفة إعلاميًا بـ”أنصار بيت المقدس”.

وأسندت النيابة إلى المتهمين ارتكابهم جرائم تأسيس وتولي قيادة جماعة إرهابية، تهدف إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة أعمالها، الاعتداء على حقوق وحريات المواطنين ، الإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي، التخابر مع منظمة أجنبية المتمثلة في حركة حماس الجناح العسكري لتنظيم جماعة الإخوان.

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