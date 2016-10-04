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إحالة دعوى بطلان قرار زيادة أسعار الأدوية إلى «المفوضين»

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إحالة دعوى بطلان قرار زيادة أسعار الأدوية إلى «المفوضين» إحالة دعوى بطلان قرار زيادة أسعار الأدوية إلى «المفوضين»

تعبيرية

قررت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، برئاسة المستشار بخيت إسماعيل، اليوم الثلاثاء، إحالة الدعوى المُقامة من صلاح بخيت المحامي – وكيلًا عن هاني سامح سيد محمد، صيدلي – إلى هيئة مفوضي الدولة، لإعداد تقرير بالرأي القانوني بها.

وتطالب الدعوى السالفة، بوقف تنفيذ قرار مجلس الوزراء بزيادة الأدوية، حسبما أفاد مراسلنا.

وذكرت الدعوى، أن مجلس الوزراء أصدر قرارًا بزيادة أسعار الأدوية، بتاريخ ١٦ مايو الماضي، وشمل القرار ٧٠٠٠ صنف دوائي دفعة واحدة بنسبة زيادة أكثر من ٢٠ ٪ لجميع الشركات بما يُخالف اللوائح والقوانين السابقة والعرف والدستور، وبما يضر بمصالح المواطنين، ويهدد الأمن الصحي للمرضى وعامة الشعب، فضلًا عن زيادة فقر المواطنين ومعاناتهم، وزيادة ثروات وأرباح بارونات وأباطرة الدواء في المقابل .

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