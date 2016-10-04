«الطيران للصيانة» : حققنا 60 مليون دولار من شركات الطيران خلال عام واحد

مراسل «ONA»

أعلن المهندس أبو طالب توفيق رئيس شركة مصر للطيران للصيانة، تحقيق الشركة لـ٦٠ مليون دولار من العملة الصعبة، وذلك من الشركات الأجنبية خلال ٢٠١٥/٢٠١٦، بنسبة تبلغ ٣٠٪ من دخل الشركة.

وقال أبو طالب، متوقع أن تصل النسبة إلى ٤٠٪، خلال الفترة ٢٠١٦/٢٠١٧، وأوضح أبو طالب، أن تكلفة تطوير هنجر 7000 داخل أرض المهبط، بلغت ١١٣ مليون جنيه، علي مرحلتين، وتم افتتاح المرحلة الأولي، ومن المقرر أن يتم افتتاح المرحلة الثانية، خلال الفترة القادمة، مشيرًا إلى أن الشركة تتعامل مع ١٣٠ عميلًا من الشركات الأجنبية والعربية.