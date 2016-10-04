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متهم فى «أنصار بيت المقدس» يطلب عرضة على معهد الكبد

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متهم فى «أنصار بيت المقدس» يطلب عرضة على معهد الكبد متهم فى «أنصار بيت المقدس» يطلب عرضة على معهد الكبد

أرشيفية

مراسل «ONA»

سمحت هيئة محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، برئاسة المستشار حسن فريد، جلسة خلال جلسة سماع الشهود بمحاكمة 213 متهمًا، في القضية المعروفة إعلاميًا بـ”أنصار بيت المقدس”، للمتهم رقم 118 فى القضية، للمدعو مطيع أحمد، بالخروج من قفص الاتهام، والذى طالب من هيئة المحكمة عرضه على معهد الكبد، لإجراء الكشف الطبى عليه.

وأسندت النيابة إلى المتهمين ارتكابهم جرائم تأسيس وتولي قيادة جماعة إرهابية، تهدف إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين، ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على حقوق وحريات المواطنين، والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي، والتخابر مع منظمة أجنبية المتمثلة في حركة حماس الجناح العسكري لتنظيم جماعة الإخوان.

 

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