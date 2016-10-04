أخبار مصر للساعة الواحدة ظهراً من "اليوم السابع"

نشر الموقع الإلكترونى لـ"اليوم السابع" عدداً من الأخبار الهامة، ترأس الرئيس عبد الفتاح السيسى اجتماعاً للمجلس الأعلى للقوات المسلحة، بكامل أعضائه و إحالة 2 من المتهمين بقضية "العائدون من ليبيا" للمفتى وفيما يلى موجز أخبار الواحدة:

السيسى يرأس اجتماع المجلس الأعلى للقوات المسلحة بكامل أعضائه

وتابع "اليوم السابع" الاجتماع الذى عقده المجلس الأعلى للقوات المسلحة بكامل أعضائه برئاسة الرئيس عبد الفتاح السيسي صباح اليوم وذلك بعد أن قام السيسى بزيارة قبر الجندى المجهول، حيث وضع إكليلاً من الزهور وقرأ الفاتحة ترحماً على أرواح شهداء مصر الأبرار الذين ضحوا بحياتهم فداءً للوطن، وذلك فى إطار احتفالات الدولة بالذكرى الثالثة والأربعين لحرب أكتوبر المجيدة.

استهداف السفارة الروسية فى العاصمة دمشق بقذائف الهاون

وعلى مدار الساعات الماضية تابع "اليوم السابع" تفاصيل استهداف السفارة الروسية فى العاصمة السورية دمشق بقذائف الهاون، ووأكد وزير الخارجية الروسى سيرجى لافروف أن قصف السفارة جاء نتيجة لتصرفات من "يثيرون استمرار الصراع فى سوريا مثل الولايات المتحدة وحلفائها".

النيابة تأمر بتشريح جثة محمد كمال مسئول الجناح المسلح للإخوان

أمرت النيابة العامة بتشريح جثمان كل من محمد كمال وياسر شحاتة القياديين بجماعة الإخوان لمعرفة أسباب الوفاة، بعد مقتلهما فى تبادل لإطلاق النار مع قوات الأمن المكلفة بالقبض عليهما، بالإضافة إلى استدعاء قوات الأمن التى شاركت فى مأمورية القبض على المتهمين.

مستشار وزير التموين يتقدم باستقالته: انتظرت لحين استقرار العمل بالوزارة

وتابع " اليوم السابع" التطورات فى وزارة التموين حيث تقدم محمد الشحات المستشار الإعلامى لوزير التموين والتجارة الداخلية باستقالته إلى محمد على مصيلحى وزير التموين صباح اليوم.

الإسكان : مد فترة سحب كراسات شروط قرعة الأراضى حتى 13 أكتوبر

قرر الدكتور مصطفى مدبولى، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، مد فترة سحب كراسات الشروط والمواصفات، من فروع بنك التعمير والإسكان، بقرعة المرحلة التكميلية لـ34841 قطعة أرض بالإسكان الاجتماعى، لمدة أسبوع.

بدء المباحثات المصرية - السودانية على مستوى وزراء الخارجية

كما تابع " اليوم السابع" المباحثات المصرية- السودانية التى يعقبها الاجتماعات الوزارية للجنة المصرية - السودانية المشتركة برئاسة وزير الخارجية شكرى ونظيره السودانى على أن تعقد اللجنة للمرة الأولى غدا الأربعاء على مستوى رئيسى الجمهورية.

الحكومة: "المثلث الذهبى" شريان جديد لتحقيق التنمية المستدامة بالصعيد

أكد المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء، أن الحكومة عازمة فوراً على اتخاذ الإجراءات اللازمة لبدء تنفيذ مشروع تطوير واستغلال منطقة المثلث الذهبى.

الأحزاب تبارك قانون الهجرة غير الشرعية.. قبل ساعات من عرضه على البرلمان.. الوفد: نقبل القانون فى مجمله جيد.. حماة الوطن: موافقون من حيث المبدأ.. وتكتل المعارضة: جيد ولكنه لن يحل المشكلة وحده.. والمصرى الديمقراطى يطالب بحذف فقرة

وقبل ساعات من إقراره بالبرلمان فى الجلسة الافتتاحية لدور الانعقاد الثانى للبرلمان، استعرض "برلمانى" موقف عدد من الأحزاب البرلمانية من قانون الهجرة الغير شرعية، حيث أجمع غالبيتها على تأييد مشروع القانون، مؤكدين التصويت لصالحه.

7 قوانين اقتصادية فى "خزانة البرلمان".. المجموعة الاقتصادية بالبرلمان تستعد لمعركة الدور الثانى.. "الخطة والموازنة" تجهز ضريبة المشروعات الصغيرة.. الاستثمار والإفلاس والتصفية بـ"الصناعة".. والشؤون الاقتصادية تستعد بحزمة قوانين

ويستعرض "برلمانى" فى تقرير شامل، أهم وأبرز القوانين الاقتصادية المقرر مناقشتها فى دور الانعقاد الثانى للبرلمان، ومن بينها ضريبة المشروعات الصغيرة، وقانون الاستثمار، وقانون الافلاس وغيرها.

لجان قومية للنهوض بالمحليات.. تقارير صحفية تتبنى مقترحا لوضع رؤية للعمل المحلى فى مصر.. وكيل محلية البرلمان: القانون فى يد اللجنة ونحن كفيلون به".. إدريس:"تنظيم جلسات استماع للمختصين بديل جيد".. ناجى:لا نقبل وصاية أحد

ويستعرض "برلمانى" آخر مستجدات مناقشة قانون المحليات، وسط اصرار من النواب على تطبيق اللامركزية، مع الاستعانة بلجان قومية لمناقشة سبل إقرار القانون بالصورة التى تحقق الصالح العام.

جوزيه يفتتح أكاديميته بمركز شباب الجزيرة

وتابع "فوتو7" فى تقرير مصور كواليس افتتاح البرتغالى، مانويل جوزيه المدير الفني السابق للأهلي، أكاديميته بمركز شباب الجزيرة تحت رعاية وزارة الشباب والرياضة .

خفر السواحل الإيطالى ينقذ 6055 مهاجرًا غير شرعى فى يوم

وتابع "فوتو7"، كواليس انقاذ خفر السواحل الإيطالي، اليوم الإثنين، 6055 شخصًا، فى يوم واحد، من البحر المتوسط قادمين من ليبيا، فى 39 عملية إنقاذ على مسافة 30 ميلاً من العاصمة طرابلس.

بالفيديو..وزارة الدفاع تنشر أغنية "بحبك يامصر" للفنان وائل جسار فى ذكرى نصر أكتوبر

ونقل "فيديو7" عن الموقع الرسمى لوزارة الدفاع، أغنية "بحبك يامصر" للفنان وائل جسار، والتى يقول فيها "بحبك يامصر وخيرك عليا" و"يا بلد الأصالة والشعب الكريم، يا بلد الشهامة والجيش العظيم".

بالفيديو.. خريجو المعاهد الفنية للتمريض يجددون التظاهر أمام التعليم العالى

وتابع "فيديو7" تفاصيل احتجاجات خريجو المعاهد الفنية للتمريض أمام وزارة التعليم العالى، للمطالبة بإعادة التوزيع الجغرافى .