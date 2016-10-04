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محافظ الأقصر يبحث إعادة تشغيل مصنع البوتاجاز بالطود

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محافظ الأقصر يبحث إعادة تشغيل مصنع البوتاجاز بالطود محافظ الأقصر يبحث إعادة تشغيل مصنع البوتاجاز بالطود

محمد بدر محافظ الأقصر

مراسل «ONA»:

ناقش محمد بدر، محافظ الأقصر، مع المهندس عادل الشويخ، رئيس شركة بتروجاس، الثلاثاء، سبل إعادة تشغيل مصنع تعبئة اسطوانات البوتاجاز بالطود، وذلك بحضور العميد أيمن مدنى رئيس مركز الطود، والعميد محمد عمر، مدير إدارة الحماية المدنية.

وقرر المسئولون، بحسب بيان صادر عن محافظة الأقصر اليوم الثلاثاء، تشكيل لجنة من قبل اللواء مساعد وزير الداخلية للحماية المدنية؛ لبحث كافة الاجراءات الإحتياطية التى تم تفعيلها بالمصنع لحماية أرواح العاملين، وأهالى المدينة بالكامل فى حالة حدوث حريق، وبحث مدى ملائمة المصنع للتشغيل، وتطبيق كافة معايير الأمان والحماية كشرط أساسى للتشغيل.

وكان حريق قد نشب فى مصنع تعبئة أسطوانات البوتاجاز بمركز الطود جنوب الأقصر فى شهر أغسطس الماضى، مما أسفر عن اصابة عدد من العاملين، وعلى إثر ذلك قرر محافظ الأقصر غلق المصنع تمامًا إلى حين الالتزام بمعايير الأمان لحماية الأرواح.

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