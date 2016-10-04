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بالصور..الأقصر تتزين استعدادًا لمؤتمر سياحة المدن

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جانب من أعمال التزيين

جانب من أعمال التزيين

شدد محافظ الأقصر محمد بدر، علي ضرورة إنجار الأعمال في مشروعات التطوير بالمحافظة، لافتًا إلي إعداد خطة لتزيين الأقصر وتطويرها، تتضمن صيانة وتجميل الطرق والشوارع ورفع مستوي النظافة بكافة أنحاء المحافظة، في إطار الاستعدادات الجارية لمؤتمر سياحة المدن المزمع إقامته بالمدينة نهاية الشهر الجاري.

وأعلن العميد أحمد نسيم رئيس مدينة الأقصر، عن بدء العمل بتطوير شارع طريق الكباش الغربي، وذلك في إطار الخطة الموضوعة لكشف معالم الطريق الآثري، والتي منها إنشاء عدد 2 كوبري، حيث تم الانتهاء من الكوبري الأول أعلي طريق الكباش العام الماضي، ومن المقرر انتهاء العمل بالكوبري الثاني، والذي يجري إنشاؤه حاليًا خلال شهر أكتوبر، ليتم إنجاز نحو 90 %، من كشف معالم الطريق بعد انتهاء العمل بكافة الكباري المقرر إنشاؤها أعلي الطريق.

وأشار رئيس مدينة الأقصر، إلي أن تطوير شارع الكباش الغربي الموازي لطريق الكباش، يبدأ من كوبري طريق الكباش بالقرب من مقابر الكومنولث وحتي الكوبري الثاني، والذي يتم إنشاؤه حاليًا بطول 600 متر، وعرض حوالي 8 متر للشارع المطل علي الكباش، وتقدر تكلفة التطوير بنحو 2 مليون جنيه، تشمل دهان المنازل المطلة علي الطريق باللون الموحد، بالإضافة إلي رصف الطريق وتمهيده للمرور، وطلاء البلدورات وتشجير وتزيين الطريق وإنارته، لافتًا إلي أن كافة اعمال التطوير تقوم بها شركة العربية العالمية للبصريات التابعة للقوات المسلحة.

ولفت نسيم، إلي ضرورة الحفاظ علي المظهر الجمالي ورونق شوارع المحافظة، أمام أعين الناظرين، ضمانًا لعدم تهالك الطرق، مشيرًا إلى أن مشروع التطوير يشمل رصف الطريق وتركيب بلاط جديد، ودهان وتجديد الأرصفة، وكذلك المنازل المطلة علي الطريق بالإضافة إلى تكثيف الإضاءة.

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