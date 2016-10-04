بالصور .. محافظ الأقصر يتابع تنفيذ الخطة الاستثمارية للعام الحالي

مراسل «ONA»:

عقد محافظ الأقصر محمد بدر، اجتماعًا بمقر ديوان عام المحافظة، بحضور السكرتير المساعد للمحافظة اللواء هاني عبدالمقصود، ورؤساء المدن ومديري المديريات لمناقشة أهم تطورات تنفيذ الخطة الاستثمارية لمحافظة الأقصر للعام المالي 2016 – 2017.

جاء ذلك في بيان صادر عن المحافظة اليوم الثلاثاء.

وناقش المسئولون خلال الاجتماع، أهم احتياجات ومتطلبات مراكز المحافظة فى المجالات المختلفة كالكهرباء ورصف الطرق وتحسين البيئة والنظافة والتجميل وتغطية الترع، واحتياجات المديريات الخدمية بما يحقق الصالح العام وخدمة المواطنين.

وطالب محافظ الأقصر خلال الاجتماع، بتحديد الاحتياجات المالية بصورة دقيقة لكل قطاع بالمحافظة، مشددا على ضرورة الانتهاء من كافة المشروعات الخدمية وفق الجداول الزمنية الموضوعة، والمتابعة الميدانية لتلك المشروعات ورفع تقارير فورية عن الأعمال المتباطئة لاتخاذ الإجراءات اللازمة.