الأرصاد: طقس الأربعاء مائل للحرارة على القاهرة والوجه البحري

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود، غدًا الأربعاء، طقس معتدل على السواحل الشمالية مائل للحرارة على الوجه البحري والقاهرة حار على جنوب الصعيد نهارا لطيف فى أول الليل مائل للبرودة في آخره.

وتقل الرؤية فى الشبورة المائية صباحا على الوجه البحرى والقاهرة ومدن القناة, كما تظهر السحب المنخفضة المتوسطة على شمال البلاد والرياح أغلبها شمالية غربية معتدلة تنشط على خليج السويس مما يؤدى إلى اضطراب الملاحة البحرية هناك .

> وبالنسبة لحالة البحرين المتوسط والأحمر معتدلة وارتفاع الموج على البحرين من متر ونصف المتر إلى مترين والرياح السطحية على البحرين شمالية غربية .

> وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدا على محافظات ومدن مصر : الصغرى العظمى القاهرة 23 31 الإسكندرية 24 28 مطروح 22 29 بورسعيد 25 29 دمياط 25 29 بلطيم 22 30 الإسماعيلية 21 31 السويس 23 32 العريش 19 30 نخل 17 32 طابا 16 31 الطور 22 30 مرسى علم 24 35 الغردقة 24 37 شرم الشيخ 26 36

> رفح 18 30 كاترين 17 28 سيوة 20 31 المنيا 22 33 الفيوم 23 32 .