رئيس الوزراء يشهد مراسم توقيع اتفاقية لإقامة مدينة متكاملة بالعاصمة الإدارية

شهد رئيس مجلس الوزراء المهندس شريف اسماعيل مراسم توقيع اتفاق إطاري بين وزارتي الإسكان والمجتمعات العمرانية الجديدة, والاستثمار، مع شركة “سي اف ال دي” الصينية المتخصصة في تطوير وإنشاء وتشغيل المدن المتكاملة الذكية بحضور وزيرى التجارة والصناعة، والبترول.

ووقع الاتفاقية عن الجانب المصرى بمقر مجلس الوزراء أمس, وزير الاسكان الدكتور مصطفي مدبولي ووزيرة الاستثمار داليا خورشيد، وعن الجانب الصينى رئيس مجلس إدارة شركة سي اف ال دي لو يوان.

وتقضى الاتفاقية بأن تقوم شركة سي اف ال دي بتطوير وإدارة وتسويق منطقة إجمالية تبلغ مساحتها 60 كم2 أي أكثر من 14 ألف فدان بالمرحلة الثانية من مشروع العاصمة الإدارية الجديدة, على أن تستكمل الشركة باقي المراحل باستثمارات تبلغ 20 مليار دولار تدبرها الشركه ذاتيا.

ومن جانبها، صرحت وزيرة الاستثمار “نسعى إلى جذب استثمارات تنموية تتفق ورؤية الحكومة لتحقيق التنمية المستدامة وتحسين الخدمات وتوفير فرص عمل للشباب”.

ويوفر المشروع العديد من فرص العمل الكبيرة خلال مراحله الثلاث, وتشمل المرحلة الأولى وضع المخطط العام وتطوير مساحة 10 كم2 (2381 فدانا) تنتهي في يونيو 2018 بما يساهم في جذب استثمارات أجنبية مباشرة تبلغ 5 مليارات دولار.

وتتضمن المرحلة الثانية من المشروع تطوير منطقة إضافية تبلغ مساحتها 20 كم2 (4761 فدانا) تنتهي في يونيو 2020 ليصل بذلك الإجمالي الكلي للمنطقة المطورة إلى 30 كم2, مما يساعد على جذب استثمارات أجنبية مباشرة بإجمالي 10 مليارات دولار.

وأشار وزير الإسكان إلى أنه بمقتضى الاتفاقية تقوم الوزارة بتوفير الأرض التي سيقام ليها أكبر مدينة متكاملة تضم مناطق تعليمية وصحية وصناعية وسكنية وتجارية وترفيهية على أن تقوم وزارة الاستثمار بمساعدة الشركة في الحصول على التراخيص اللازمة من كافة الجهات المعنية في إطار المشاركة.

ودعما لجهود الحكومة لجذب الاستثمار الأجنبي المباشر إلى مصر سوف تقوم شركة سي اف ال دي بتنظيم واستضافة منتدى لتشجيع الاستثمار في مصر يقام بالصين تدعو إليه ما يقرب من 3000 شريك عالمي من كبريات الشركات للاستثمار في مصر.