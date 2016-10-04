نيابة أمن الدولة تأمر بتشريح جثماني القياديين الإخوانيين محمد كمال وياسر شحاتة

أمرت نيابة أمن الدولة، اليوم الثلاثاء، بتشريح جثمان كل من: “محمد كمال، وياسر شحاتة” القياديين بجماعة الإخوان الإرهابية لمعرفة أسباب الوفاة، بعد مقتلهما في تبادل لإطلاق النار مع قوات الأمن المُكلفة بالقبض عليهما.

كما أمرت باستدعاء قوات الأمن التي شاركت في مأمورية القبض على المتهمين، حسبما أفاد مراسلنا.

وانتهت النيابة – في وقت سابق – من معاينة موقع الحادث، حين أمرت بالتحفظ على الأسلحة النارية التي كانت بحوزة المتهمين، وإرسالها للطب الشرعي والمعمل الجنائي، لبيان ما إذا كان تم استخدامها في عمليات إرهابية سابقة، بالإضافة إلى التحفظ على المنشورات والأوراق التي كانت بحوزتهم.