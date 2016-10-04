أخبار عاجلة

مساء dmc - البرلمان يوافق على فرض قانون الطوارىء وتطبيقه على الصحافة ووسائل الإعلام والفيس بوك -
تع اشرب شاي - إسكتش كوميدي ... حميد الشاعري في عام 1940 "جلجلي جلجلة " -
وزير الأوقاف يكرم الفائزين في المسابقة العالمية للقرآن غدًا -
بالفيديو والصور- وقفة صامتة بالشموع على سلالم "الصحفيين" تضامنًا مع شهداء الكنيستين -
تفاصيل زيارة "تميم" المشبوهة إلى أثيوبيا.. الأمير القطرى يزور أديس أبابا لتنفيذ مخططات خبيثة ضد أمن مصر القومى -
تع اشرب شاي - حميد الشاعري ... أنا إتوقفت فترة عن الغناء بسبب 16 جنيه -
تفاصيل مؤامرة قطر وليبيا وتركيا على مصر بفخ أبو البراء المصري -
قائمة أسعار بلح رمضان في مجمعات الأهرام الاستهلاكية -
فيديو: شاهد الجمل اللص يهاجم سيارة ويسرق طعام ركابها -
تع اشرب شاي - حميد الشاعري يغني للعندليب " أهواك " و يغني مجموعة أغاني عملها لكبار الفن -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. سياسية
  5. مصر 365

الأرصاد: طقس غدا مائل للحرارة على الوجه البحرى والعظمى بالقاهرة 31

Google+ Print
الأرصاد: طقس غدا مائل للحرارة على الوجه البحرى والعظمى بالقاهرة 31 الأرصاد: طقس غدا مائل للحرارة على الوجه البحرى والعظمى بالقاهرة 31

>كتب محمد محسوب

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود غدا الأربعاء طقس معتدل على السواحل الشمالية مائل للحرارة على الوجه البحرى والقاهرة حار على جنوب الصعيد نهارا لطيف فى أول الليل مائل للبرودة فى آخره، وتقل الرؤية فى الشبورة المائية صباحا على الوجه البحرى والقاهرة ومدن القناة، كما تظهر السحب المنخفضة والمتوسطة على شمال البلاد والرياح أغلبها شمالية غربية معتدلة تنشط على خليج السويس مما يؤدى إلى اضطراب الملاحة البحرية هناك.

 

وبالنسبة لحالة البحرين المتوسط والأحمر معتدلة وارتفاع الموج على البحرين من متر ونصف المتر إلى مترين والرياح السطحية على البحرين شمالية غربية .

 

وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدا على محافظات ومدن :

 

الصغرى العظمى

القاهرة 23 31

الإسكندرية 24 28

مطروح 22 29

بورسعيد 25 29

دمياط 25 29

بلطيم 22 30

الإسماعيلية 21 31

السويس 23 32

العريش 19 30

نخل 17 32

طابا 16 31

الطور 22 30

مرسى علم 24 35

الغردقة 24 37

شرم الشيخ 26 36

رفح 18 30

كاترين 17 28

سيوة 20 31

المنيا 22 33

الفيوم 23 32

رأس سدر 22 31

أبوسمبل 23 36

وسط الدلتا 22 30

أسيوط 21 33

سوهاج 21 34

الأقصر 23 37

أسوان 25 40

شلاتين 24 35

حلايب 26 33

الوادى الجديد 23 37

قنا 23 36

نويبع 25 32

السلوم 21 29

 

أما عن درجات الحرارة المتوقعة غدا على عدد من المدن والعواصم العربية والعالمية فهى كالتالى:

 

الصغرى العظمى

 

مكة المكرمة 29 41

المدينة 26 39

الرياض 21 35

المنامة 26 33

أبوظبى 27 35

الدوحة 25 36

الكويت 21 38

دمشق 14 32

بيروت 22 29

عمان 17 29

القدس 16 26

غزة 21 29

بغداد 15 37

مسقط 30 35

صنعاء 11 26

الخرطوم 30 40

طرابلس 22 32

تونس 19 27

الجزائر 17 28

الرباط 17 26

نواكشوط 25 34

 

 

 

وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدا على عدد من مدن وعواصم العالم:

 

الصغرى العظمى

 

أنقرة 07 26

اسطنبول 16 19

اسلام اباد 23 34

نيودلهى 27 35

جاكرتا 24 31

بكين 12 21

كوالامبور 25 33

طوكيو 21 27

أثينا 19 26

روما 13 23

باريس 10 18

مدريد 12 29

برلين 06 12

لندن 11 17

مونتريال 11 20

موسكو 10 13

نيويورك 13 20

واشنطن 15 21

 

 


>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
تفاصيل زيارة "تميم" المشبوهة إلى أثيوبيا.. الأمير القطرى يزور أديس أبابا لتنفيذ مخططات خبيثة ضد أمن مصر القومى

تفاصيل زيارة "تميم" المشبوهة إلى أثيوبيا.. الأمير القطرى يزور أديس أبابا لتنفيذ مخططات خبيثة ضد أمن مصر القومى

تفاصيل مؤامرة قطر وليبيا وتركيا على مصر بفخ أبو البراء المصري

تفاصيل مؤامرة قطر وليبيا وتركيا على مصر بفخ أبو البراء المصري

أديب: لا يمكن أن يتحدث ترامب عن دعمه لمصر وصديقاه «قطر وتركيا»

أديب: لا يمكن أن يتحدث ترامب عن دعمه لمصر وصديقاه «قطر وتركيا»

الجفري: «مصير المنطقة يتعلق بمصر.. هي رأس الحربة»

الجفري: «مصير المنطقة يتعلق بمصر.. هي رأس الحربة»