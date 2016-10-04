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النائب العام يأمر بالتحقيق مع مدير مدرسة بحدائق القبة في اتهامه بتوظيف الأموال

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النائب العام يأمر بالتحقيق مع مدير مدرسة بحدائق القبة في اتهامه بتوظيف الأموال النائب العام يأمر بالتحقيق مع مدير مدرسة بحدائق القبة في اتهامه بتوظيف الأموال

النائب العام – أرشيفية

أمر النائب العام، اليوم الثلاثاء، بفتح تحقيق مع مدير مدرسة خالد بن الوليد الابتدائية الشهير بـ”مستريح الإدارة التعليمية” بحدائق القبة، حسبما أفاد مراسلنا.

ويأتي التحقيق على خلفية اتهام “المستريح” باستغلال وظيفته والاستيلاء على أموال المواطنين بحجة توظيفها في تجارة الأراضي والعقارات، وإعطائهم نسبة من الأرباح، حيث كلف النائب العام نيابة حدائق القبة تحت إشراف المستشار عبد الرحمن شتلة، المحامي العام لنيابات غرب القاهرة، بالتحقيق، وسؤال مدير المدرسة حول الاتهامات الموجهة إليه، كما طالبت بسرعة إجراء تحريات المباحث حول الواقعة.

بدأت الواقعة حين تلقى رئيس مباحث حدائق القبة، بلاغًا من أحد المواطنين ضد مدير مدرسة خالد بن الوليد الإبتدائية بحدائق القبة، يتهمه بالاستيلاء منه على مبلغ مائة ألف جنيه بحجة توظيفها في تجارة الأراضي والعقارات، وإعطائه نسبة من الأرباح، ليجد أنه وقع ضحية عملية نصب.

وتضمن البلاغ أن مدير المدرسة استغل منصبه، وأوهم المواطن بأن لديه أراضي بعدة محافظات منها محافظة المنيا، وحصل منه على المبلغ مائة ألف جنيه بحجة توظيفها وإعطائه نسبة من الأرباح إلا أن المواطن اكتشف بعد ذلك أنه وقع ضحية عملية نصب، فطالبه برد أصل المبلغ حين رفض مدير المدرسة، وتبين أن هذه الأرض هي ملك للدولة.

وحققت الإدارة التعليمية بحدائق القبة – بناءً على البلاغ السالف – مع مدير مدرسة خالد ابن الوليد الابتدائية، وقامت بعزلة من منصبه، وكلفت إحدى المدرسات ذات الكفاءة العالية بالقيام بمهام مدير المدرسة.

وطالب أولياء الأمور – مع بدء العام الدراسي – بإقالة مدير المدرسة من منصبه ونقلة بعيدًا عن المدرسة باعتبار أنه لايصلح لأن يكون قدوة لأبنائهم، فيما رفع عدد من التلاميذ لافتات تطالب بإقالة مدير المدرسة، حين ردد التلاميذ داخل المدرسة عبارات منها :”مدير مدرستنا أصبح مستريح”.

كما طالب الأساتذة بعزل مدير المدرسة ومدير الإدارة أحمد عبد العاطي، نظرًا لتواطئه مع مدير مدرسة خالد بن الوليد الابتدائية، واهتدوا إلى تقديم طلبات نقل جماعية من المدرسة في حالة رفض الإدارة نقل مدير المدرسة باعتباره يُسيئ إلى وزير التربية والتعليم، والوزارة بأكملها، مطالبين بتدخل الوزير لإنهاء هذه المهزلة.

ومن المنتظر أن تُحيل النيابة العامة مدير المدرسة إلى محاكمة عاجلة خلال الأيام القليلة المقبلة بتهمة النصب واستغلال وظيفته في توظيف الأموال، حيث استولى مدير المدرسة على أكثر من مليون جنيه من المواطنين منها مبلغ ماتئي ألف جنيه من مدرس بنفس المدرسة، ومائة ألف جنيه من مدير إدارة تعليمية بجنوب القاهرة، فضلًا عن مبلغ 170 ألف جنيه من مواطن آخر من أبناء قريته بالصعيد، إلى جانب استيلائه على أموال أخرين، ثم قام بشراء عدد من محلات السوبر ماركت بمنطقة الزهراء بمدينة نصر، ورفض رد الأموال لأصحابها.

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