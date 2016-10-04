فيلم حائط البطولات لأول مرة على شاشة التليفزيون المصري‎

يعرض التليفزيون بمناسبة احتفالات أكتوبر، ولأول مرة فيلم “حائط البطولات” الذى ظل ممنوعًا من العرض لمدة عشرين عامًا، حيث سعي إتحاد الإذاعة والتليفزيون خلال الأشهر القليلة الماضية، ونجح فى محاولاته لإذاعة الفيلم على شاشة التليفزيون، الفيلم من إنتاج اتحاد الإذاعة والتليفزيون ( قطاع الانتاج ) ونفذته شركة سفنكس فيلم وبدأ الإنتاج فيه عام 1997 .

يتناول فيلم حائط البطولات، روح البطولة والفداء والتضحية لقوات الدفاع الجوي، ودورها فى صد الهجمات الجوية لطيران العدو خلال فترة ما بعد نكسة 1967 وحرب الأستنزاف والأستعداد لحرب أكتوبر المجيدة.

كما يجسد العمل بعض الجوانب الإجتماعية للقوات المسلحة، ومدى تحملهم من أجل الوطن فى ملحمة عسكرية ووطنية، أبهرت العالم، الفيلم من تأليف إبراهيم رشاد وأخراج محمد راضي وبطولة محمود يس – فاروق الفيشاوى – أحمد بدير – خالد النبوى – حنان ترك – مصطفى شعبان – ندي بسيوني – سميرة محسن.