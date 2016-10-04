أخبار عاجلة

مساء dmc - البرلمان يوافق على فرض قانون الطوارىء وتطبيقه على الصحافة ووسائل الإعلام والفيس بوك -
تع اشرب شاي - إسكتش كوميدي ... حميد الشاعري في عام 1940 "جلجلي جلجلة " -
وزير الأوقاف يكرم الفائزين في المسابقة العالمية للقرآن غدًا -
بالفيديو والصور- وقفة صامتة بالشموع على سلالم "الصحفيين" تضامنًا مع شهداء الكنيستين -
تفاصيل زيارة "تميم" المشبوهة إلى أثيوبيا.. الأمير القطرى يزور أديس أبابا لتنفيذ مخططات خبيثة ضد أمن مصر القومى -
تع اشرب شاي - حميد الشاعري ... أنا إتوقفت فترة عن الغناء بسبب 16 جنيه -
تفاصيل مؤامرة قطر وليبيا وتركيا على مصر بفخ أبو البراء المصري -
قائمة أسعار بلح رمضان في مجمعات الأهرام الاستهلاكية -
فيديو: شاهد الجمل اللص يهاجم سيارة ويسرق طعام ركابها -
تع اشرب شاي - حميد الشاعري يغني للعندليب " أهواك " و يغني مجموعة أغاني عملها لكبار الفن -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. حوادث و محاكم
  5. مصر 365

القبض على مسجلين خطر شكلا عصابة لسرقة المواطنين بالإسكندرية

Google+ Print
القبض على مسجلين خطر شكلا عصابة لسرقة المواطنين بالإسكندرية القبض على مسجلين خطر شكلا عصابة لسرقة المواطنين بالإسكندرية

>الإسكندرية - هناء أبو العز

ألقت مباحث مديرية أمن الإسكندرية القبض على مسجلين خطر تخصصا فى سرقة المواطنين.

وردت معلومات لضباط وحدة مباحث قسم شرطة سيدى جابر، برئاسة المقدم محمد عز، مفادها قيام كل من "م .ال" - 42 سنة عاطل مقيم دائرة القسم مسجل شقى خطر "سرقات عامة"، السابق اتهامه فى عدد 16 قضية "سرقة – إخفاء مسروقات – ضرب – سلاح – مخدرات"، و " ا. ع"- 29سنة عاطل مقيم دائرة القسم، بتكوين تشكيل عصابى تخصص فى ارتكاب السرقات.

 عقب تقنين الإجراءات تم ضبطهما، واعترفا بارتكاب "2 " حادث سرقة بيانهما هو، حادث القضية جنح قسم شرطة باب شرقى عن بلاغ " ي. ت" -60 سنة مقيم دائرة قسم باب شرقى، بسرقة مبلغ 39 ألف جنيه وبعض العملات الأجنبية المختلفه - خاتم ألماظ - بعض المشغولات الذهبية والفضيه وعدد 2 جهاز لاب توب – جهاز تاب – عدد 2 كاميرا تصوير من داخل الشقة سكنه، وحادث القضية جنح قسم شرطة سيدى جابر عن بلاغ " ف. ج" -66 سنة صاحب محل فضيات بدائرة القسم، بسرقة بعض المشغولات الفضية من داخل محله.

 تم ضبط المسروقات، وبعرضها على المجنى عليهما تعرف كل منهما على ما يخصه، وجار تحرير المحضر اللازم والعرض على النيابة.

 

 


>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365

مواضيع متعلقة
بين مؤيد ومعارض في مصر.. 3 دول أعلنت «الطوارئ» عقب حوادث إرهابية

بين مؤيد ومعارض في مصر.. 3 دول أعلنت «الطوارئ» عقب حوادث إرهابية

الأهلي يُدين تفجيري «طنطا والإسكندرية»: «حوادث الغدر والخسة»

الأهلي يُدين تفجيري «طنطا والإسكندرية»: «حوادث الغدر والخسة»

مساء dmc - محسن جورج : قداس عيد القيامة سيتم بشكل طبيعي وهذه الحوادث الإرهابية لا تزيدنا إلا صلابة

مساء dmc - محسن جورج : قداس عيد القيامة سيتم بشكل طبيعي وهذه الحوادث الإرهابية لا تزيدنا إلا صلابة

تغطية خاصة - اللواء / فؤاد علام : يجب إستخدام التكنولوجيا الحديثة للتصدي للحوادث الإرهابية

تغطية خاصة - اللواء / فؤاد علام : يجب إستخدام التكنولوجيا الحديثة للتصدي للحوادث الإرهابية