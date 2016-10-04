القبض على مسجلين خطر شكلا عصابة لسرقة المواطنين بالإسكندرية

ألقت مباحث مديرية أمن الإسكندرية القبض على مسجلين خطر تخصصا فى سرقة المواطنين.

وردت معلومات لضباط وحدة مباحث قسم شرطة سيدى جابر، برئاسة المقدم محمد عز، مفادها قيام كل من "م .ال" - 42 سنة عاطل مقيم دائرة القسم مسجل شقى خطر "سرقات عامة"، السابق اتهامه فى عدد 16 قضية "سرقة – إخفاء مسروقات – ضرب – سلاح – مخدرات"، و " ا. ع"- 29سنة عاطل مقيم دائرة القسم، بتكوين تشكيل عصابى تخصص فى ارتكاب حوادث السرقات.

عقب تقنين الإجراءات تم ضبطهما، واعترفا بارتكاب "2 " حادث سرقة بيانهما هو، حادث القضية جنح قسم شرطة باب شرقى عن بلاغ " ي. ت" -60 سنة مقيم دائرة قسم باب شرقى، بسرقة مبلغ 39 ألف جنيه وبعض العملات الأجنبية المختلفه - خاتم ألماظ - بعض المشغولات الذهبية والفضيه وعدد 2 جهاز لاب توب – جهاز تاب – عدد 2 كاميرا تصوير من داخل الشقة سكنه، وحادث القضية جنح قسم شرطة سيدى جابر عن بلاغ " ف. ج" -66 سنة صاحب محل فضيات بدائرة القسم، بسرقة بعض المشغولات الفضية من داخل محله.

تم ضبط المسروقات، وبعرضها على المجنى عليهما تعرف كل منهما على ما يخصه، وجار تحرير المحضر اللازم والعرض على النيابة.