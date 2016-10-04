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سلطات مطار القاهرة تضبط راكبا بحوزته طبنجة صوت وقطعتى سلاح أبيض

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سلطات مطار القاهرة تضبط راكبا بحوزته طبنجة صوت وقطعتى سلاح أبيض سلطات مطار القاهرة تضبط راكبا بحوزته طبنجة صوت وقطعتى سلاح أبيض

>القاهرة (أ ش أ)

 تمكنت الأجهزة الأمنية بميناء القاهرة الجوى، من ضبط راكب أثناء توجهه إلى دولة قطر، وبحوزته طبنجة صوت وعدد من الطلقات وقطعتى سلاح أبيض.

 

وذكر بيان صادر عن وزارة الداخلية اليوم الثلاثاء، أن الأجهزة الأمنية بمطار القاهرة الجوى، عثرت أثناء إنهاء إجراءات سفر الطائرة القطرية المتجهة إلى دولة قطر، بحوزة المدعو محمد س.م.م، على طبنجة صوت، وعدد من الطلقات، وقطعتى سلاح أبيض (مطواة).

 

وأضاف أنه بمواجهة المذكور أقر بحيازته للمضبوطات، مشيرا إلى أنه تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال الواقعة، وإخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيق.

 


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