سقوط مسجل خطر بحوزته 18 قطعة سلاح أبيض للإتجار بها فى المحلة

تمكن الرائد محمد البرلسى رئيس مباحث مركز المحلة بمحافظة الغربية، تحت إشراف العقيد محمد عمارة رئيس فرع البحث الجنائى بالمحلة وسمنود، من ضبط عاطل مسجل شقى خطر مقيم قرية صفط تراب دائرة المركز، وبحوزته 18قطعة سلاح أبيض بقصد الإتجار.

تلقى اللواء حسام خليفة مدير أمن الغربية إخطارا من اللواء إبراهيم عبد الغفار مدير إدارة البحث الجنائى، بتمكن رئيس مباحث مركز المحلة، بإشراف العقيد محمد عمارة رئيس فرع البحث الجنائى بالمحلة وسمنود، من ضبط المتهم إبراهيم محمد عبد الخالق بخيت 25سنة عاطل مسجل شقى خطر، ومقيم صفط تراب دائرة المركز، وبحوزته 18 قطعة سلاح أبيض، واعترف بحيازته للمضبوطات بقصد الإتجار. تحرر المحضر 51457 لسنة 2016 جنح المركز وباشر أحمد نجيب رئيس نيابة المركز التحقيق.