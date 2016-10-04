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القبض على قوادة تدير شقة دعارة وتستخدم كاميرا لمراقبة الشرطة بالوراق

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القبض على قوادة تدير شقة دعارة وتستخدم كاميرا لمراقبة الشرطة بالوراق القبض على قوادة تدير شقة دعارة وتستخدم كاميرا لمراقبة الشرطة بالوراق

>كتب بهجت أبو ضيف

ألقت إدارة مكافحة جرائم الآداب بالجيزة، القبض على قوادة وساقطة لاتهامهما بممارسة الأعمال المنافية للآداب مع اثنين من راغبى المتعة بالوراق مقابل الحصول على مبلغ مالى، وحرر محضرا بالواقعة وأخطرت النيابة للتحقيق. 

 

وردت معلومات لضباط مكافحة جرائم الآداب بالجيزة، تفيد إدارة ربة منزل لشقة لاستقطاب الساقطات وراغبى ممارسة الأعمال المنافية للآداب مقابل مبالغ مالية بالوراق.

 

وبالحصول على إذن من النيابة، تمكن الرائد أحمد لاشين ضابط مكافحة جرائم الآداب من اقتحام الشقة وضبط القوادة مالكة المسكن وبصحبتها فتاة واثنين من راغبى المتعة فى أوضاع مخلة. 

 

كما تم التحفظ على مبالغ مالية حصيلة ممارسة الأعمال المنافية للآداب، وكشفت التحريات أن مالكة الشقة سبق اتهامها في قضية دعارة، كما تم العثور على كاميرا مراقبة تستخدمها المتهمة لاكتشاف رجال المباحث قبل القبض عليها فى أوضاع مخلة، وحرر محضرا بالواقعة وأخطر العميد محمود هويدى مدير إدارة مكافحة جرائم الآداب بالجيزة، وتولت النيابة التحقيق. 


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