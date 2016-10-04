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حجز دعوى تمكين إبراهيم سعيد من رؤية ابنه للحكم بجلسة 27 أكتوبر

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حجز دعوى تمكين إبراهيم سعيد من رؤية ابنه للحكم بجلسة 27 أكتوبر حجز دعوى تمكين إبراهيم سعيد من رؤية ابنه للحكم بجلسة 27 أكتوبر

>كتبت أسماء شلبى

حجزت محكمة أسرة المعادى، اليوم الثلاثاء، الدعوى القضائية رقم 492 لسنة 2016 المقدمة من أحمد المغربى محامى إبراهيم سعيد ﻻعب الأهلى والزمالك السابق التى يطالب فيها بتمكين موكله من رؤية نجله "آدم" بعد رفض زوجته ابتسام علاء الشهيرة بشهد عبد الله تمكينه من رؤيته أو زيارته بحسب ما جاء فى الدعوى للحكم فى 27 اكتوبر المقبل.

 

وقد تغيب اللاعب إبراهيم سعيد عن حضور الجلسة، ومثل أحمد المغربى وكيلا عنه  وطلب حجز الدعوى للحكم.

 

كما تغيبت زوجة اللاعب عن جلسة اليوم  ومثل هيثم حمد الله وكيلا عنها وقدم للمحكمة محضر سبق وأن حرره سعيد ضد طليقته الإعلامية داليا بدر يحمل رقم لسنة 2015 جنح المعادى واتهمها فيه باستئجار بلطجية واقتحامها منزل الزوجية لتنفيذ حكم نفقة  وتسببها فى  إحداث إصابات به وبنجله آدم وبزوجته شهد عبدالله.

 

 


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