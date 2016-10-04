بدء محاكمة وزير الرى الأسبق بتهمة إهدار 37 مليار جنيه

بدأت منذ قليل، محكمة جنايات الجيزة، نظر ثانى جلسات محاكمة وزير الرى الأسبق محمد نصر علام، وأحمد عبد السلام قورة رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية الكويتية لاستصلاح الأراضى، لاتهامهما بتسهيل استيلاء الشركة على 26 ألف فدان بمنطقة العياط، ما تسبب فى إهدار 37 مليار جنيه، و126 مليون جنيه من المال العام.

تعقد الهيئة بجلسة مغايرة للتى عقدت برئاستها الجلسة السابقة ولذلك لتغير الدوائر تزامنا مع بداية العام القضائى الجديد.

ويرأس الجلسة المستشار عبد الشافى السيد عثمان، وعضوية المستشارين محمد رشد أبو النجا، ومحمد ثروت عبد الخالق.