حمدان بن راشد يعتمد مشروع إنشاء 5 بنايات سكنية للمسعفين

اعتمد سمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم نائب حاكم دبي وزير المالية رئيس بلدية دبي مشروع إنشاء خمس بنايات سكنية ضمن مجمع سكني متكامل لموظفي مؤسسة دبي لخدمات الإسعاف في منطقة ورسان 3 بتكلفة إجمالية قدرها 128 مليون درهم.

يأتي هذا الاعتماد في إطار جهود حكومة دبي لتأمين المنشآت الخدمية الأساسية للدوائر الحكومية وفق أفضل وأرقى معايير الخدمات ومن منطلق التعاون المشترك بين بلدية دبي ومؤسسة دبي لخدمات الإسعاف .

و قال سعادة المهندس حسين ناصر لوتاه مدير عام بلدية دبي إن هذا المشروع يأتي في إطار جهود بلدية دبي لتأمين المنشآت الخدمية الأساسية لخدمة المواطنين والدوائر الحكومية .

و أوضح أن مشروع البنايات - الذي يتكون من ارتفاع أرضي وثلاثة أدوار ـ يضم بنايتين لسكن العائلات وثلاث بنايات لسكن الأفراد ويؤمن البيئة المثالية السكنية والخدمية لموظفي المؤسسة من المسعفين والإداريين والسائقين.. مشيرا إلى أن سكن العائلات يضم 48 شقة فيما يضم سكن الأفراد 284 غرفة سكنية.

و تبلغ المساحة الطابقية الإجمالية للمشروع 31 ألف متر مربع وتمت مراعاة جميع وسائل الراحة والترفيه للموظفين وتطبيق جميع معايير المباني الخضراء والعمارة المستدامة في المشروع.

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