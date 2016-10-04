(طرق دبي) تتعاون مع (كريم) لتقديم خدمة حجز مركبات الأجرة

وقعت هيئة الطرق والمواصلات اتفاقية تعاون مع شركة كريم نتوركس (كريم) الرائدة في تقديم خدمة الحجز الإلكتروني لمركبات الليموزين ومركبات الأجرة، تقوم بموجبها (كريم) بتقديم خدمات نقل الركاب بالمركبات الفاخرة (الليموزين) ومركبات الأجرة عن طريق وسائل الاتصال والوسائط الإلكترونية والتطبيق الذكي، وفقاً لقوانين عمل مركبات الأجرة والليموزين في إمارة دبي، وذلك عبر أكثر من 9841 مركبة أجرة و4700 مركبة ليموزين.

وقع الاتفاقية عن الهيئة مطر الطاير المدير العام ورئيس مجلس المديرين لهيئة الطرق والمواصلات، وعن شركة (كريم) السيد مُدثّر شيخة الشريك المؤسس والعضو المنتدب للشركة، بحضور السيد محمد عبيد الملا عضو مجلس المديرين في الهيئة، والسيد عبدالله يوسف آل علي المدير التنفيذي لمؤسسة المواصلات العامة، والسيد عادل شاكري مدير إدارة أنظمة المواصلات، والسيد باسل النحلاوي نائب رئيس تطوير الأعمال والعلاقات الحكومية في شركة (كريم).

وقال الطاير تأتي هذه المبادرة في إطار حرص هيئة الطرق والمواصلات على تنفيذ توجيهات سيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي (رعاه الله)، في تحويل دبي إلى المدينة الأذكى عالمياً، وتحقيق السعادة للسكان، وتقديم خدمات متميزة للسياح، وتعزيز تجربة المتعاملين، مشيراً إلى أن المدينة الذكية التي يريدها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، هي تلك تكون راحة السكان ورفاهيتهم محور اهتماماتها، وتقدم خدماتها بكفاءة عالية من خلال التقنيات الحديثة والمتطورة، ويعتبر التنقل الذكي أحد أهم أعمدة المدن الذكية.

وأضاف: " تدعم هذه الاتفاقية مشروع المنصة المتكاملة للتنقل في إمارة دبي الذي تنفذه الهيئة حالياً، وتتيح المنصة للمتعاملين الوصول لجميع وسائل النقل في دبي عبر نافذة واحدة (تطبيق ذكي)، حيث سيتم دمج وتكامل خدمات وسائل النقل التابعة للهيئة (المترو، والترام، والحافلات، ووسائل النقل البحري، ومركبات الأجرة) مع وسائل النقل التي تقدمها الأطراف الأخرى في دبي مثل شركات الليموزين ومونوريل النخلة، وترولي دبي، مؤكداً سعى الهيئة لتطوير الشراكة مع القطاع الخاص والدعوة مفتوحة لجميع شركات الحجز الإلكتروني، لتحقيق الهدف المنشود وهو تقديم خدمات ذكية متميزة للمتعاملين ".

من جانبه رحب مُدثّر شيخة الشريك المؤسس والعضو المنتدب لشركة (كريم) بالتعاون والشراكة مع هيئة الطرق والمواصلات، مؤكداً أن هذه الاتفاقية تسهم في تعزيز تواجد (كريم) في سوق إمارة دبي، عبر توفير حلول نقل متكاملة تتيح للمتعاملين خيارات تنقل آمنة وموثوق بها للجميع.

وقال: تعتبر الشراكة مع هيئة الطرق والمواصلات خطوة كبيرة بالنسبة لشركة (كريم)، وسنعمل على دعم جهود الهيئة ايجاد حلول للتنقل السهلة للمتعاملين.

وأضاف: قبل أربع سنوات، قررنا إنشاء (كريم) بهدف تسريع البنية التحتية لتكنولوجية ذات الصلة بالحجز الإلكتروني للتنقل في منطقة الشرق الأوسط، وتبسيط حياة الناس وتقدم حلول نقل متكاملة.

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