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حادث تصادم على شارع الإمارات وسقوط مركبة في خور دبي

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حادث تصادم على شارع الإمارات وسقوط مركبة في خور دبي حادث تصادم على شارع الإمارات وسقوط مركبة في خور دبي

وقع حادث تصادم بين "تنكر" وشاحنة على شارع الإمارات "العابر سابقا" من جسر نادي دبي بالاتجاه إلى الشارقة، مما أدى إلى انحشار سائق "التنكر" المتسبب بالحادث، واستخدمت فرقة الإنقاذ المعدات الهيدروليكية وتم إخراج السائق ونقله إلى مستشفى راشد بواسطة النجدة الجوية لشرطة دبي.

وأوضح الرائد عبد الله بيشوة، رئيس قسم الإنقاذ البري في إدارة البحث والإنقاذ بشرطة دبي، أن فرق الانقاذ تلقت بلاغا في الساعة التاسعة والنصف يفيد بوقوع الحادث، وعلى ضوء البلاغ وصلت إلى موقع الحادث خلال 8 دقائق، كما توجه إلى موقع الحادث كل من إدارة الدفاع المدني وفرقة المهمات الصعبة ووحدة الإنقاذ البري وإدارة الجناح الجوي ومركز إسعاف دبي ودوريات الاختصاص من مركز شرطة الراشدية وبلدية دبي.

وفي حادث منفصل، قال الرائد علي عبد الله القصيب النقبي، رئيس قسم الإنقاذ البحري في الإدارة العامة للنقل والإنقاذ بشرطة دبي إن وحدة الإنقاذ البحري تلقت بلاغا من غرفة العمليات في الساعة السادسة والنصف من صباح يوم الجمعة عن سقوط مركبة في بحر خور دبي من جهة ديره عند العبرات.

وبانتقال فرق الإنقاذ إلى موقع الحادث، تبين إنقاذ الجمهور لسائق المركبة "آسيوي الجنسية" وإصابته إصابة بليغة فتم نقله على الفور بالإسعاف إلى مستشفى راشد بدبي، فيما قام غواصو وحدة الإنقاذ بالبحث في السيارة والقاع تجنبا لاحتمالية وجود شخص آخر قبل انتشال السيارة من الخور.

 

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