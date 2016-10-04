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«حماية المنافسة» يبحث أسباب ارتفاع أسعار السيارات

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«حماية المنافسة» يبحث أسباب ارتفاع أسعار السيارات «حماية المنافسة» يبحث أسباب ارتفاع أسعار السيارات

منى الجرف

أعلن جهاز حماية المنافسة اليوم الثلاثاء، أنه أوشك على الانتهاء من دراسة تهدف للكشف عن ممارسات احتكارية في سوق السيارات.

وأشار الجهاز – في بيان اليوم – إلى أنه لاحظ وجود بعض الممارسات التي قد تكون ساهمت في ارتفاع السيارات بمختلف أنواعها وفئاتها.

وأضاف أنه سيتم إعلان نتيجة الفحص فور اعتماد التقرير من مجلس الإدارة.

وذكرت الدكتورة منى طعيمة الجرف رئيس مجلس إدارة جهاز حماية المنافسة إن الجهاز يعمل على محورين رئيسين وهما “إنفاذ القانون” من خلال التصدي للممارسات الاحتكارية و”الدور التوعوي” من خلال إزالة العوائق التي تواجه العاملين بالسوق بالتنسيق مع الجهات الحكومية المعنية.

أ ش أ

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