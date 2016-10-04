بالصور.. تشغيل مدرسة تجريبي بمدينة العبور وحضانتين بـ«طيبة الجديدة»

أوضح المهندس أمين غنيم، رئيس جهاز تنمية مدينة العبور، أنه تم تسليم 3 مدارس لهيئة الأبنية التعليمية، بعد أن انتهى الجهاز من تنفيذها”.

وأشار – وفقًا للبيان الصادر اليوم الثلاثاء – إلى أنه تم تأثيث وتشغيل مدرسة تجريبي، فيما يجري حاليًا تأثيث مدرسة ثانوي بنات بالحي الأول محلية ٦، والمقرر تشغيلها الأسبوع المقبل.

كما أشار إل أنه يتم الإعداد لتأثيث مدرسة ثانوي بنين خلف العائلي بجوار 24 عمارة إسكان اجتماعي.

وأعلن المهندس أشرف فتحي، رئيس جهاز مدينة طيبة الجديدة، أنه تم افتتاح وتشغيل حضانتين بالمدينة إحداهما لغات.