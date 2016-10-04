«الإسكان» تستعد لافتتاح محطتي مياه في «الصف» و«العياط» لخدمة نصف مليون مواطن

أعلن الدكتور مصطفى مدبولي، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، استعداد الوزارة – ممثلةً في الجهاز التنفيذي لمياه الشرب والصرف الصحي بالقاهرة الكبرى والإسكندرية – لافتتاح مشروعي توسعات محطتي مياه الصف والعياط بجنوب الجيزة، لإنهاء مشاكل مياه الشرب والمناوبات في المركزين، وخدمة نحو نصف مليون نسمة، موضحًا أن تكلفة المشروعين بلغت 165 مليون جنيه.

وقال المهندس حسن الفار، رئيس الجهاز التنفيذي لمياه الشرب والصرف الصحي – وفقًا للبيان الصادر اليوم الثلاثاء – إن” توسعات محطة مياه الصف المرشحة، تم زيادة طاقتها من 60 إلى 120 ألف متر مكعب في اليوم، بتكلفة 85 مليون جنيه”، موضحًا أن المشروع تم البدء في تنفيذه 28 فبراير 2015، عن طريق شركة المقاولون العرب.

وأضاف الفار – بالنسبة لمشروع توسعات محطة مياه العياط – أنه تم زيادة طاقتها من 51 ألف إلى 102 ألف متر مكعب في اليوم، بتكلفة 80 مليون جنيه، والشركة المنفذة المقاولون العرب.