أخبار عاجلة

مساء dmc - البرلمان يوافق على فرض قانون الطوارىء وتطبيقه على الصحافة ووسائل الإعلام والفيس بوك -
تع اشرب شاي - إسكتش كوميدي ... حميد الشاعري في عام 1940 "جلجلي جلجلة " -
وزير الأوقاف يكرم الفائزين في المسابقة العالمية للقرآن غدًا -
بالفيديو والصور- وقفة صامتة بالشموع على سلالم "الصحفيين" تضامنًا مع شهداء الكنيستين -
تفاصيل زيارة "تميم" المشبوهة إلى أثيوبيا.. الأمير القطرى يزور أديس أبابا لتنفيذ مخططات خبيثة ضد أمن مصر القومى -
تع اشرب شاي - حميد الشاعري ... أنا إتوقفت فترة عن الغناء بسبب 16 جنيه -
تفاصيل مؤامرة قطر وليبيا وتركيا على مصر بفخ أبو البراء المصري -
قائمة أسعار بلح رمضان في مجمعات الأهرام الاستهلاكية -
فيديو: شاهد الجمل اللص يهاجم سيارة ويسرق طعام ركابها -
تع اشرب شاي - حميد الشاعري يغني للعندليب " أهواك " و يغني مجموعة أغاني عملها لكبار الفن -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. حوادث و محاكم
  5. أونا

«الإسكان» تستعد لافتتاح محطتي مياه في «الصف» و«العياط» لخدمة نصف مليون مواطن

Google+ Print
«الإسكان» تستعد لافتتاح محطتي مياه في «الصف» و«العياط» لخدمة نصف مليون مواطن «الإسكان» تستعد لافتتاح محطتي مياه في «الصف» و«العياط» لخدمة نصف مليون مواطن

الدكتور مصطفى مدبولي، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية – أرشيفية

أعلن الدكتور مصطفى مدبولي، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، استعداد الوزارة – ممثلةً في الجهاز التنفيذي لمياه الشرب والصرف الصحي بالقاهرة الكبرى والإسكندرية – لافتتاح مشروعي توسعات محطتي مياه الصف والعياط بجنوب الجيزة، لإنهاء مشاكل مياه الشرب والمناوبات في المركزين، وخدمة نحو نصف مليون نسمة، موضحًا أن تكلفة المشروعين بلغت 165 مليون جنيه.

وقال المهندس حسن الفار، رئيس الجهاز التنفيذي لمياه الشرب والصرف الصحي – وفقًا للبيان الصادر اليوم الثلاثاء – إن” توسعات محطة مياه الصف المرشحة، تم زيادة طاقتها من 60 إلى 120 ألف متر مكعب في اليوم، بتكلفة 85 مليون جنيه”، موضحًا أن المشروع تم البدء في تنفيذه 28 فبراير 2015، عن طريق شركة المقاولون العرب.

وأضاف الفار – بالنسبة لمشروع توسعات محطة مياه العياط – أنه تم زيادة طاقتها من 51 ألف إلى 102 ألف متر مكعب في اليوم، بتكلفة 80 مليون جنيه، والشركة المنفذة المقاولون العرب.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا