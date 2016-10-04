النقل: افتتاح مشروعات تطوير طرق الصعيد البحر الأحمر بتكلفة مليار و163 مليون

صرح الدكتور جلال سعيد وزير النقل أنه تم الانتهاء من عدد من المشروعات الهامة لدعم شبكة الطرق المصرية في صعيد مصر، والتي من المنتظر افتتاحها في أحتفالات أعياد أكتوبر ، و ذلك في إطار توجه الحكومة المستمر نحو الاهتمام بالمشروعات الخدمية والتنموية في محافظات صعيد مصر، وبصفة خاصة مشروعات البنية الأساسية.

> و أضاف وزير النقل، في بيان صحفي له اليوم الثلاثاء، أن هذه المشروعات تشمل تطوير طريق سوهاج – سفاجا بطول 180 كم و بتكلفة إجمالية قدرها 715 مليــون جنيه، وتطوير طريق قنا – سفاجا بطول 120 كم بتكلفـــة اجمالية قدرها 448 مليون جنيه، مشيراً أن هذين الطريقين يدخلان ضمن المشروع القومي للطرق.

> وأوضح الدكتور جلال سعيد أن مشروع تطوير طريق ( سوهاج – سفاجا ) تضمن إنشاء اتجــــاه جديد بالكامل بعــــدد حارتين ليصبح الطريق بالكامل مكـــون من 4 حارات، و رفع كفاءة الطريق القديم ، و إعادة تأهيله وتحسين خصائصه الهندسية ورصفه.

> و أضاف الوزير انه بالنسبة لتطوير طريق ( قنا – سفاجا ) قد تضمن إنشاء إتجاه جديد بالكامل بعدد حارتين ليصبح الطريق بالكامل مكون من 4 حارات، و رفع كفاءة الطريق القديم وإعادة تأهيله وتحسين خصائصه الهندسية ورصفه.

> و أكد الدكتور جلال سعيد ان هذين المشروعين سيساهمان في الحد من الحوادث على الطرق القائمة المفردة خاصة لمرورها بمناطق جبلية ووجود منحنيات خطيرة، وكذا ربط مدينتي قنا وسوهاج بمينائي سفاجا والغردقة علي البحر الأحمر، و خدمة العمالة الوافدة من مدن جنوب الصعيد إلى القرى السياحية بالبحر الأحمر، كما تساهم في مشروع المثلث الذهبي.

و كذلك المساهمة في خدمة نقــل المنتجــــات الزراعيــة من جنـــوب الوادي إلى المناطـــق السياحيـــة بالبحر الأحمر، و فى حركة نقل البضائع والركاب عبر مينائي سفاجا و الغردقة.