بالصور..محافظ أسوان يشكل لجنة لبحث شكاوى اهالى قرية الزعيرات

قرر اللواء مجدى حجازى محافظ أسوان، تشكيل لجنة موسعة مكونة من مسئولى الشئون القانونية، وشركة مياه الشرب والصرف الصحى والكهرباء والزراعة والإسكان، بالإضافة إلى رئيس مدينة البصيلية لمعاينة شكوى أهالى قرية الزعيرات بالحجز التابعة لقرية البصيلية الوسط،ى على الطبيعة للحد من تكرار الحرائق، ووضع الحلول الفورية لهذه المشكلة، وذلك لتضررهم من احتراق عدد من المنازل، وحدوث تلفيات فيها بسبب ألسنة النيران التى أمتدت من النخيل، بعد سقوط نخلة على محول كهربائى، مما أدى إلى إشتعال النيران فى النخيل ثم المنازل.

جاء ذلك خلال اللقاء الجماهيرى الأسبوعى لمحافظ أسوان، بالمواطنين والذى وجه بتوفير فرصة عمل لسيدة من المقيمين بالقرى النوبية الجديدة بوادى كركر، فى الموقف الدولى، والذى تم إنشاؤه على مساحة 7 أفدنة، كمرحلة أولى بتكلفة 15 مليون جنيه، والذى يضم منطقة خدمات متكاملة على طريق أسوان / أبو سمبل البرى، مؤكدًا على إعطاء الأولوية فى الوظائف الجديدة فى هذا المشروع الحيوى لأهالى النوبة المقيمين بوادى كركر، كما أنه تم طرح تأجير 64 محل تجارى بالأسواق الداخلية لقرى كركر، فى مزايدة محدودة للمقيمين فيها من أجل تحويلها لمنطقة جاذبة للسكان.

كما وجه اللواء مجدى حجازى مدير عام التربية والتعليم، بدراسة طلب أهالى قرية عنيبة بمركز نصر النوبة، لتحويل مدرسة عنيبة الرياضية إلى مدرسة عسكرية، وذلك بالتنسيق مع مكتب المستشار العسكرى بأسوان، وخلال اللقاء أعطى مجدى حجازى توجيهاته لمسئولى التضامن الإجتماعى، بصرف إعانات عاجلة ومعاش ضمان اجتماعى لـ 10 مواطنين بعد إجراء الدراسة والبحث الإجتماعى اللازم لهذه الحالات، لتحديد أنواع الصرف والتأكد من استحقاقهم لهذه الإعانات لمساعدتهم على مواجهة المتطلبات المعيشية الصعبة، وللصرف منها على العلاج المطلوب لبعض الحالات المرضية.

وكلف حجازى، مديرية عام التنظيم والإدارة بإدارج 3 حالات من ذوى الإحتياجات الخاصة ضمن نسبة ألـ 5 % فى التشغيل، ضمن المستهدف توفيرها لهذه الفئة مستقبليًا، وموجهًا مدير عام الصحة بدراسة طلب ممرضة لنقلها من مكان عملها، علاوة على إدراج 5 طلبات بلجنة الإسكان بعد الدراسة والبحث الإجتماعى، مراعاة لظروفهم المعيشية وعدم قدرتهم على توفير سكن مناسب لأسرهم، بالإضافة إلى إدراج 8 طلبات للشباب ضمن مبادرة ” مشروعك ” أوالمشاريع الجديدة التى ستقام على أرض المحافظة، وذلك بعد تقدمهم بطلبات لتوفير فرصة عمل لهم.

ووجه حجازى رئيس مركز ومدينة أسوان، بإدراج حالة ضمن المستهدف تخصيص محلات لهم بالسويقات الجديدة المزمع إنشاؤها بأسوان، خلال الفترة القادمة، والتى تستهدف القضاء على الإشغالات وتوفير فرص عمل للشباب، فيما أعطى المحافظ توجيهاته بمخاطبة رئيس جامعة أسوان، بدراسة طلب لشاب للتعيين معيد بالجامعة، وأيضًا مخاطبة رئيس مجلس إدارة شركة المقاولون العرب، لدراسة طلب توفير فرصة لمهندس معمارى.