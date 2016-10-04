وزير الداخلية مهنئاً السيسى بنصر أكتوبر: سيبقى شعلة مضيئة بتاريخ العسكرية

بعث وزير الداخلية ببرقية تهنئة للرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية، القائد الأعلى للقوات المسلحة، بمناسبة الاحتفال بذكرى انتصار السادس من أكتوبر.

وجاء بالبرقية:"يطيب لى وهيئة الشرطة فى مناسبة الاحتفال بالذكرى الثالثة والأربعين لانتصار السادس من أكتوبر، أن نعرب لسيادتكم عن أصدق التهانى وخالص التمنيات بدوام التوفيق".

وأضاف وزير الداخلية، أن نصر أكتوبر العظيم سيبقى دوماً شعلةً مضيئةً فى تاريخ العسكرية شاهداً على بطولات وتضحيات رجال قواتنا المسلحة الباسلة الذين جادوا بأرواحهم الطاهرة لتبقى مصر مرفوعة الهامة ورايتها عاليةً خفاقة، حفظكم الله ياسيادة الرئيس ورعاكم وكلل بالنجاح كل خطاكم لتواصلوا مسيرة الاستقرار والعطاء، وتحققوا المزيد من الإنجازات من أجل مصر الغالية وشعبها العظيم.

كما بعث وزير الداخلية برقيات تهنئة للفريق أول صدقى صبحى القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى، والفريق محمود حجازى رئيس أركان حرب القوات المسلحة.