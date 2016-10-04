رئيس الدولة يصدر مرسوما اتحاديا بتعيين قاضيين بالمحاكم الاتحادية الابتدائية

أصدر صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله" المرسوم الاتحادي رقم 130 لسنة 2016 بشأن تعيين قاضيين بالمحاكم الاتحادية الابتدائية.

وأدى عضوا السلطة القضائية الجديدان وهما حسام حسن عبد الله الهامور اليماحي ومحمد حسن محمد علي المرزوقي .. اليمين القانونية اليوم أمام معالي سلطان بن سعيد البادي الظاهري وزير العدل .

ورحب معاليه خلال مراسم حلف اليمين بانضمامهما إلى زملائهما من أعضاء السلطة القضائية بالدولة مؤكدا أهمية ودور القضاة ومسئولياتهم في تحقيق العدالة وإحقاق الحق والذي يتطلب جودة الأحكام وسرعة الفصل في الدعاوي ودعا إلى الحرص على تطبيق نصوص الدستور والقوانين المرعية.

حضر مراسم حلف اليمين سعادة محمد حمد البادي وكيل وزارة العدل وسعادة جاسم سيف بو عصيبة مدير دائرة التفتيش القضائي وسعادة عبيد سلطان الظاهري الوكيل المساعد للشئون الفنية والتعاون الدولي.

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