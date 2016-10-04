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بالفيديو.. متصلة تصدم “نهار جديد” بتجهيزات العرائس في البحيرة

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بالفيديو.. متصلة تصدم “نهار جديد” بتجهيزات العرائس في البحيرة بالفيديو.. متصلة تصدم “نهار جديد” بتجهيزات العرائس في البحيرة

تتحدث إحدى المتصلات ببرنامج نهار جديد الذى تقدمة الإ علامية إسماء مصطفى، وذلك خلال فقرة خاصة عن تكاليف تجهيزات العرائس، والمبالغات التي أصبحت سائدة في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة الحالية، وتفاجأ المتصلة  الجميع، بحديثها عن تفاصيل جهاز العرائس لديهم في محافظة البحيرة.

أوضحت “أماني” خلال مداخلة هاتفية لبرنامج “نهار جديد” الذي تقدمه الإعلامية أسماء مصطفى عبر فضائية النهار، أنها من مدينة كوم حمادة بمحافظة البحيرة، لكن متزوجة وتعيش حالياً في القاهرة، لافتةً إلي أن تجهيزات العرائس في مسقط رأسها بالبحيرة، تتم بشكل مبالغ فيه.

و أشارت إلي بعض الأمثلة التي تحدث منها، أنه لا بد من شراء ما لا يقل عن “40 فوطة و25 ملاية”، بالإضافة إلى شراء العديد من المستلزمات والأجهزة “لحماتها وأخت الحما والسلايف وإخوات الزوج” على حد قولها، وردت مذيعة النهار على المتصلة، قائلةً “كملي وأصدميني يا أماني”،

 

أضافت المتصلة أن هناك أيضاً “عشا العروسة” والذي لا بد أن يتضمن “ديك رومي وبط وفراخ وحمام ومكرونة بالبشاميل ورقاق باللحمة وحاجات كتير”، موضحةً أن كل هذا الطعام بالتأكيد لا يتم التهامه كله، ويتم إلقاء معظمه إن لم يكن كله في “الزبالة”، بالإضافة إلي “عشا الحما وبناتها”، أيضاً يقوم أهل العروس بتخزين وملء الثلاجة بطعام يكفي العروسين لمدة شهر، “ده طبعاً غير الصباحية واللي بيجي فيها” على حد قولها.

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