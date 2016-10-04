«ثقافة أسوان» تنظم برنامج للاحتفال بأعياد أكتوبر المجيدة

ينظم فرع ثقافة أسوان برئاسة محمد إدريس، التابع لإقليم جنوب الصعيد برئاسة الباحث سعد فاروق، برنامجًا ثقافيًا وفنيًا احتفالًا بأعياد انتصارات أكتوبر المجيدة، خلال الفترة من 4 : 16 أكتوبر الجارى، بجميع المواقع الثقافية التابعة للفرع.

ويقام بقصر ثقافة أسوان، ورشة رسم يومى 4 ،5 أكتوبر، كما يقام عرض لفرقة كورال أطفال قصر ثقافة أسوان، كما سيتم افتتاح معرض فنى للفنان أشرف ابو المجد، و عرض فيلم تسجيلى، وفقرات غنائية للموهوبين، إلى جانب محاضرة بعنوان “نصر اكتوبر المجيد”، يلقيها أ. خالد حسن، وذلك يوم 8 اكتوبر، كما يتم تنفيذ محاضرة بعنوان “العبور فى ميزان الإسلام”، يلقيها أ. احمد طه، و عرض مواهب فنية، و المسابقة الفورية “أكتوبريات” وتوزيع جوائز، وذلك يوم 9 أكتوبر، ويقام عرض لفرقة أسوان للموسيقى العربية، يوم 10 أكتوبر، وعرض لفرقة أسوان للفنون الشعبية يوم 12 اكتوبر.

ويقام بقصر ثقافة كركر عرض فيلم تسجيلى، و محاضرة بعنوان “روح أكتوبر”، يلقيها الدكتور عبدالله محمد عبدالله، ومسابقة فورية “أكتوبريات” وتوزيع جوائز، وذلك يوم 5 أكتوبر، أما بقصر ثقافة كوم إمبو يقام عرض لفرقة كورال كوم إمبو، وذلك يوم 13 أكتوبر.

وسيقام بقصر ثقافة السباعية، عرض فيلم تسجيلى، ومحاضرة بعنوان “أكتوبر الماضى والحاضر”، ويلقيها مصطفى بركات، والمسابقة الفورية “أكتوبريات”، وتوزيع جوائز، وذلك يوم 9 أكتوبر، كما يتم إقامة ورشة رسم، و المسابقة الفورية “أكتوبريات” وتوزيع جوائز، وعرض فيلم تسجيلى، ومحاضرة بعنوان “مصر النصر” يلقيها عبد المجيد صالح، وذلك يوم 10 أكتوبر بمكتبة كلح الجبل.

ويقام ورشة رسم و المسابقة الفورية “أكتوبريات” وتوزيع جوائز، وعرض فيلم تسجيلى، ومحاضرة بعنوان “تاريخ الجيش المصرى” يلقيها الدكتور مدثر سليم بقصر ثقافة العقاد، كما يقام ورشة رسم و المسابقة الفورية “أكتوبريات”، وتوزيع جوائز وعرض فيلم تسجيلى، محاضرة بعنوان “أبطال صنعوا النصر”، يلقيها عبد الكريم محمد محمود بقصر ثقافة دهميت، وذلك يوم 11 أكتوبر.

ويقام يوم 12 أكتوبر ورشة رسم، و المسابقة الفورية “أكتوبريات” وتوزيع جوائز، وعرض فيلم تسجيلى، ومحاضرة بعنوان ” انتصارات أكتوبر” وتلقيها ليلى إبراهيم بمكتبة درة النيل، بجانب ورشة رسم، و المسابقة الفورية “أكتوبريات”، وتوزيع جوائز، وعرض فيلم تسجيلى ومحاضرة بعنوان “السادس من أكتوبر” يلقيها محمود عليان بقصر ثقافة حسن فخر الدين، بجانب عرض لفرقة كورال أطفال مكتبة دراو بمكتبة دراو.

كما سيقام يوم 13 أكتوبر ورشة رسم، و المسابقة الفورية “أكتوبريات” وتوزيع جوائز، وعرض فيلم تسجيلى، ومحاضرة بعنوان “ذكريات نصر أكتوبر” يلقيها محمد طاهر برعى، وذلك ببيت ثقافة دراو.

ويقام يوم 4 أكتوبر عرض لفرقة أبو سمبل للفنون الشعبية، و يوم 16 أكتوبر عرض لفرقة توشكى للفنون التلقائية، وذلك ببيت ثقافة توشكى.