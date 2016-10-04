في "اليوم العالمي للقهوة" جربي "سياحة البن"

يحتفل العالم بـ"اليوم العالمي للقهوة" في الأول من أكتوبر/ تشرين الأول من كل سنة. القهوة هي أنيسة الجلسات في بعض المجتمعات، لا سيما العربية، وقد كثر الحديث في الآونة الأخيرة، عن مشروبات الـ" كافيين"، وخصوصاً القهوة في مجالات عدة: بعد الدراسات العالمية التي علّقت أهمية على دور استهلاك القهوة في الوقاية من بعض الأمراض ونسب عادة شرب القهوة اجتماعياً إلى اليمن وليس إلى تركيا كما كان متداولاً والاحتفاء بالقهوة في يوم عالمي، ها هو "سيدتي. نت" يقترح على القارئات القيام بجولة على أهمّ وأشهر البلدان المنتجة للبن في العالم، فلا تغفلي زيارة أبرز مقاهيها عند القيام بـ"سياحة القهوة".

إشارة إلى أن المناسبة الأولى التي تمّ فيها الاحتفاء بالقهوة كان في اليابان ، وتحديداً من قبل "جمعية القهوة اليابانية" سنة 1983، أمّا المرة الأولى التي سُجّلت فيها هذه المناسبة في الولايات المتحدة ، فكانت في بداية سنة 2005 تحت اسم "اليوم الوطني للقهوة"، إلا أن "اليوم العالمي للقهوة" عاد وظهر سنة 2009 في " نيو أورلينز " الأمريكية.



1. البرازيل: لا تكتمل الجولة السياحيّة في البرازيل إلا باحتساء فنجان من القهوة اللذيذة، ذات الرائحة الشهيّة. وقد بدأت صناعة البن في البرازيل سنة 1727، حتى أصبحت اليوم المنتج الاكبر للبن في العالم (نحو 54 مليون كيس من القهوة سنوياً). وفي هذا الإطار، تُعتبر منطقتا "سول ميناس" و"سيرادو" الأفضل لزراعة أشجار البنّ، نظراً إلى تمتّعهما بأشعة الشّمس المعتدلة ودرجات الحرارة الثابتة على مدار العام.

وعند زيارة البرازيل، لا بدّ من تذوّق القهوة اللذيذة في مقهى "كونفيتاريا كولمبو" بـ"ر يو دي جنيرو "، في جوٍّ تسوده الفخامة المستوحاة من المقاهي الأوروبيّة. ويُعتبر هذا المقهى ملتقى العديد من الأحداث الثقافية والموسيقيّة البرازيليّة، وهو يشتهر بزجاجه الملوّن الضخم والمزيّن بالزخارف الفرنسيّة والبرتغاليّة والبلجيكيّة.

2. أندونيسيا: اهتمّت أندونيسيا بزراعة أشجار البنّ منذ القرن السابع عشر، وهي اليوم ثالث أكبر منتج للقهوة في العالم. ومن أهمّ المناطق الملائمة لزراعة أشجار البن، جزيرة "جاوه" التي تعدّ واحدة من أكبر الجزر في الأرخبيل، إلى جانب جزيرة "سومطرة". وعند زيارة أندونيسيا، لا بدّ من تذوّق أشهر خلطات القهوة التي تتكوّن من مزيج حبوب البن والزنجبيل الشهيّ.

3. الهند: تُعتبر الهند سادس أكبر منتج للقهوة في العالم، إذ تقوم بزراعة ما يُقارب 900 ألف فدّان من أشجار البنّ، ولا سيّما في ولايات "كارناتاكا" و"كيرالا" و"تاميل نادو". ومن المقاهي الأشهر التي تفوح فيها رائحة القهوة الشهيّة: سلسلة مقاهي "كافيه كوفي داي"، و"ستارباكس" التي كثّفت حضورها في الهند أخيراً، كما خفضت أسعار منتجاتها في البرازيل مقارنة ببلدان العالم الأخرى.