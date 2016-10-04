أخبار عاجلة

مساء dmc - البرلمان يوافق على فرض قانون الطوارىء وتطبيقه على الصحافة ووسائل الإعلام والفيس بوك -
تع اشرب شاي - إسكتش كوميدي ... حميد الشاعري في عام 1940 "جلجلي جلجلة " -
وزير الأوقاف يكرم الفائزين في المسابقة العالمية للقرآن غدًا -
بالفيديو والصور- وقفة صامتة بالشموع على سلالم "الصحفيين" تضامنًا مع شهداء الكنيستين -
تفاصيل زيارة "تميم" المشبوهة إلى أثيوبيا.. الأمير القطرى يزور أديس أبابا لتنفيذ مخططات خبيثة ضد أمن مصر القومى -
تع اشرب شاي - حميد الشاعري ... أنا إتوقفت فترة عن الغناء بسبب 16 جنيه -
تفاصيل مؤامرة قطر وليبيا وتركيا على مصر بفخ أبو البراء المصري -
قائمة أسعار بلح رمضان في مجمعات الأهرام الاستهلاكية -
فيديو: شاهد الجمل اللص يهاجم سيارة ويسرق طعام ركابها -
تع اشرب شاي - حميد الشاعري يغني للعندليب " أهواك " و يغني مجموعة أغاني عملها لكبار الفن -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. هو وهى
  4. سيدتي

"اتيكيت" الحوار: لا للمقاطعة والاستفزاز

Google+ Print

الثلاثاء 04-10-2016 17:53

تتطلّب آداب الحوار حسن الاستماع إلى المتكلّم وتجنب مقاطعته. ومن المعلوم أن الحوار البعيد عن قواعد الـ"اتيكيت" يقود إلى الخلاف!

خبيرة الـ"اتيكيت" السيدة نادين ضاهر تطلع قارئات "سيدتي. نت" على النصائح الهادفة إلى حسن سير أي حوار، سواء بين فردين أو في مجموعة، في ما يأتي:

| يجب أن يتحلّى المتحاورون بالرصانة وضبط النفس أثناء تبادل الآراء، مع البعد عن التشنج والاستفزاز وأسلوب التهكم والتجريح، خصوصاً بعد تجاوز المقدّمات إلى المواضيع الخلافية.
| يُستحسن بدء المداخلة بتعداد نقاط الاتفاق والقضايا المشتركة عند الرد على الآخر، مع تأجيل نقاط الاختلاف إلى منتصف الرد أو نهايته. ولا بد من استخدام ألفاظ تدل على سعة الصدر والتهذيب.
| من الضروري تجنّب أشكال التجريح والسخرية والاحتقار والاستفزاز، وكلّها تثير خلافاً ينهي الحوار بالصراخ والشتائم وتبادل الإهانات!
| يحقّ للمحاور عند الخروج عن آداب الحوار، أن يتوقّف عن محاورة الآخر في حال منعه هذا الأخير من الكلام أو حرمه من حقّ الردّ أو قاطعه بأسلوب فظّ!
| يجب أن يدعم المحاور كلامه بأمثلة مفهومة للجميع وليس للمتحاورين فقط، فالمحاور الذكي يتخذ الأمثلة وسيلة لتقريب وجهة نظره إلى الحضور لإقناعهم بفكرته.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

سيدتي