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"أيام لا تنسى".. شاهد أبرز الكلمات المؤثرة للرئيس السادات عن حرب أكتوبر

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"أيام لا تنسى".. شاهد أبرز الكلمات المؤثرة للرئيس السادات عن حرب أكتوبر "أيام لا تنسى".. شاهد أبرز الكلمات المؤثرة للرئيس السادات عن حرب أكتوبر

>كتب ـ زكى القاضى – على عبد الرحمن

حرصت القوات المسلحة على إبراز العديد من الأوجه الإيجابية فى حرب أكتوبر 1973، وذلك فى إطار الاحتفالات السنوية بعيد الانتصار القومى، الذى يحتفل فيه الشعب المصرى والقوات المسلحة، للانتصار على العدو الإسرائيلى.

 

وسجل فيلم "أيام لا تنسى" والذى نشره الموقع الرسمى لوزارة الدفاع ، أبرز الكلمات المؤثرة للرئيس الراحل محمد أنور السادات عن حرب أكتوبر، ومنها  خطابه أمام مجلس النواب، والذى أكد فيه عبور الجيش المصرى إلى شرق القناة فى 6 ساعات.

 

ونشر الموقع الرسمى لوزارة الدفاع عددا من الكلمات المعبرة للرئيس السادات عن حالة الحرب، والتى انتصر فيها الجيش المصرى على العدو الإسرائيلى، واستطاع تغيير كثير من المعتقدات العسكرية السائدة فى ذلك الوقت.


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