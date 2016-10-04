بدء المباحثات المصرية - السودانية على مستوى وزراء الخارجية

التقى وزير الخارجية سامح شكرى صباح اليوم الثلاثاء نظيره السودانى إبراهيم غندور وذلك بمقر وزارة الخارجية.

وبدأت على الفور المباحثات المصرية- السودانية التى يعقبها الاجتماعات الوزارية للجنة المصرية - السودانية المشتركة برئاسة وزير الخارجية شكرى ونظيره السودانى على أن تعقد اللجنة للمرة الأولى غدا الأربعاء على مستوى رئيسى الجمهورية.

وتستضيف مصر منذ أمس الأول الأحد وأمس الاثنين أعمال اللجنة العليا المشتركة مع جمهورية السودان الشقيق على مستوى كبار المسئولين، ثم المستوى الوزارى اليوم، يليه اجتماع اللجنة على مستوى القمة غدا.