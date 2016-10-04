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مستشار وزير التموين يتقدم باستقالته: انتظرت لحين استقرار العمل بالوزارة

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مستشار وزير التموين يتقدم باستقالته: انتظرت لحين استقرار العمل بالوزارة مستشار وزير التموين يتقدم باستقالته: انتظرت لحين استقرار العمل بالوزارة

>كتبت ــ سماح لبيب

تقدم محمد الشحات المستشار الإعلامى لوزير والتجارة الداخلية باستقالته إلى محمد على مصيلحى وزير التموين صباح اليوم، وقرر انتهاء عمله بالوزارة اعتبارا من اليوم الذى لم يحضر فيه إلى مكتبه، إلا أنه تقدم باستقالته وغادر ديوان عام الوزارة.

 

وقال محمد الشحات لـ"اليوم السابع"، إننى تقدمت بالاستقالة إلى الوزير لرغبتى فى الراحة من المنصب بعد استمرار عملى به لمدة 7 سنوات، مؤكدا أنه لم يستقيل بخروج الوزير السابق خالد حنفى لانتظاره استقرار الأوضاع فى الوزارة مع وصول الوزير الجديد لتولى ملف وزارة التموين ، ثم يترك له رؤية وضع البديل كمستشار إعلامى للوزارة ، وأضاف قائلا، "حان وقت التقدم باستقالتى بعد سير العمل بانتظام منذ تولى الوزير مكانه منذ الشهر الماضى.

 

جدير بالذكر، أن محمد الشحات المستشار الإعلامى للوزير هو الشخص الوحيد داخل ديوان عام الوزارة الذى يتواصل مع وسائل الإعلام بعد امتناع كافة القيادات بالوزارة من التحدث أو الإدلاء بتصريحات تخص سير عمل الملفات لديهم، متخوفين من إدانتهم مثلما حدث مع الوزير السابق، وإقالة عدد من القيادات التى طالتها شبهات الفساد.

 

 

 

 


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