إحالة 2 من المتهمين بـ«العائدون من ليبيا» للمفتي والحكم في القضية 5 نوفمير

مراسل «ONA»:

قررت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، اليوم الثلاثاء، إحالة متهمين اثنين للمفتي، لأخذ الرأى فى إعدامهم بتهمة “الانضمام لجماعة لتنظيم إرهابي مسلح”، فى القضية المعروفة إعلامياً بـ”العائدون من ليبيا”، وهم أحمد إمام، ومحمود عيد.

وحددت جلسة 5 نوفمبر للنطق بالحكم على 16 متهمًا بتهمة الانضمام لجماعة تكفيرية مسلحة، فى القضية المعروفة إعلامياً بـ”العائدون من ليبيا”.

كان النائب العام الشهيد هشام بركات، أمر في فبراير من العام الماضي بإحالة المتهمين للمحاكمة الجنائية، بعد ضبطهم بمنفذ السلوم في أثناء عودة من ليبيا، لاتهامهم بالضلوع في أعمال عنف وإرهاب خارج الأراضي المصرية، والتخطيط لاستهداف المنشآت داخل البلاد.