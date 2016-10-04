طرق بسيطة تجنبك الإصابة بسرطان الرئة.. أبرزها البعد عن التدخين السلبى

قدم تقرير نشره الموقع الهندى "بولد سكاى" طرقا بسيطة لتجنب الإصابة بسرطان الرئة الذى يعد من أنواع السرطانات الأكثر شيوعا بين المدخنين على المدى البعيد، لكن أيضا هناك بعض الأسباب الأخرى التى تؤدى إلى الإصابة بسرطان الرئة مثل التعرض للسموم والوراثة.

وفى هذا الصدد لتجنب الإصابة بسرطان الرئة يجب إتباع هذه النصائح التى تتضمن الآتى:

1.الإقلاع عن التدخين:

من أفضل الطرق لمنع سرطان الرئة هو الإقلاع عن التدخين، لأن كما هو معروف أن تدخين السجائر يسبب أكثر من 90% من الوفيات الناجمة عن سرطان الرئة كل عام.

2.تجنب التدخين السلبى:

يمكن للتدخين السبى أيضا أن يسبب سرطان الرئة فى كثير من الناس، لذا فمن الأفضل تجنب المناطق التى يتم فيها التدخين كوسيلة أخرى للوقاية من المرض.

3.تحقق من الكيماويات فى منزلك:

إذا كنت ترغب منع الإصابة بسرطان الرئة، فيجب ضمان أن يكون منزلك خال من السموم مثل غاز الرادون الذى ينبعث من الأنابيب القديمة وخطوط الغاز وغيرها المسببة للمرض.

4. الحفاظ على العمل بمكان آمن:

طريقة أخرى لمنع سرطان الرئة، وهى تجنب أماكن العمل التى لها تأثير سلبى على الرئة كالمصانع الكيميائية أو المحطات النووية، ويجب العمل فى مكان يتبع أساليب السلامة.