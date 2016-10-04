صدقى صبحي ينيب قادة الجيوش الميدانية والمناطق العسكرية بوضع إكليل الزهور على النصب التذكارى للجندى المجهول

أناب الفريق أول صدقي صبحي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي قادة الجيوش الميدانية والمناطق العسكرية في وضع أكاليل الزهور على قبر الجندي المجهول بمناسبة الاحتفال بالذكرى (43) لانتصارات أكتوبر المجيدة.

> وقال المتحدث العسكري للقوات المسلحة، في بيان له منذ قليل على صفحته الرسمية بـ”فيس بوك” إن اللواء أركان حرب ناصر محمد عاصي قائد الجيش الثاني الميداني يرافقه اللواء يس طاهر محافظ الإسماعيلية ومدير الأمن بوضع إكليل من الزهور على قبر الجندى المجهول لشهداء الجيش الثانى وقراءة الفاتحة ترحماً على أرواحهم الطاهرة.

> وفى نطاق الجيش الثالث الميدانى قام اللواء أركان حرب محمد محمد عبد اللاه قائد الجيش الثالث الميدانى يرافقه اللواء أحمد محمد حامد محافظ السويس ومدير الأمن بوضع إكليل من الزهور على قبر الجندى المجهول لشهداء الجيش الثالث الميدانى .

> وفى المنطقة المركزية العسكرية قام اللواء أركان جرب أيمن عبد الحميد عامر قائد المنطقة يرافقه المهندس عاطف عبد الحميد محافظ القاهرة ومدير الأمن بوضع إكليل من الزهور على قبر الجندى المجهول لشهداء المنطقة المركزية العسكرية.

> وقام اللواء أركان حرب وحيد عزت خفاجى قـائد المنطقة الغربية العسكرية يرافقه اللواء علاء أبوزيد محافظ مطروح ومدير الأمن بوضع إكليل من الزهور على قبر الجندى المجهول لشهداء المنطقة الغربية.

> وفى نطاق المنطقة الشمالية العسكرية قام اللواء أركان حرب محمد سلمان الزملوط قائد المنطقة يرافقه اللواء رضا فرحات محافظ الإسكندرية ومدير الأمن بوضع إكليل من الزهور على قبر الجندى المجهول لشهداء المنطقة الشمالية العسكرية .

وقام اللواء أركان حرب يحى طه الحميلى قائد المنطقة الجنوبية العسكرية يرافقه المهندس ياسر الدسوقى محافظ أسيوط بوضع إكليل من الزهور على قبر الجندى المجهول لشهداء المنطقة الجنوبية العسكرية وقراءة الفاتحة ترحماً على أرواحهم الطاهرة .

> وفي إطار مشاركة وزارة الداخلية للقوات المسلحة الإحتفال بالذكرى (43) لنصر أكتوبر أناب اللواء مجدى عبد الغفار وزير الداخلية اللواء خالد عبد العال مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن القاهرة يرافقه وفد من قيادات الشرطة بوضع إكليل من الزهور على النصب التذكارى لشهداء القوات المسلحة بمدينة نصر ، كما أناب مديرى أمن المحافظات بوضع أكاليل من الزهور على قبر الجندى المجهول بالمحافظات.