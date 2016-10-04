ارتفاع جماعي لمؤشرات البورصة في مستهل تعاملات اليوم

استهلت البورصة المصرية تعاملات، اليوم الثلاثاء على صعود بدعم من مشتريات المؤسسات الاجنبية بينما مال العرب والمحليون صوب البيع.

وعلى صعيد حركة المؤشرات القياسية، صعد مؤشر السوق الرئيسي “إيجي اكس 30” الذي يضم اكبر 30 شركة مقيدة 1.17 % ليسجل 8228.35 نقطة.

وزاد مؤشر “ايجي اكس 50” متساوي الاوزان النسبية 0.75 % مسجلا 1356.11نقطة، وكسب مؤشر “إيجي اكس 20” محدد الاوزان النسبية 1.16 % ليبلغ مستوى 8310.57 نقطة.

ارتفع مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة “إيجي اكس 70” نحو 0.35 % ليبلغ مستوى 352.94 نقطة، وصعد مؤشر “إيجي اكس 100” الأوسع نطاقا 0.5 % مسجلا 799.64 نقطة.

ولدى إغلاق تعاملات الاثنين، سجلت البورصة المصرية أعلى ارتفاع يومي منذ 3 أشهر في ظل التوقعات والتقارير التي اشارت الى اقتراب تحريك سعر الجنيه أمام الدولار.