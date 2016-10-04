الذهب يهبط لأدنى مستوى في أسبوعين مع ارتفاع الدولار

هبط الذهب إلى أدنى مستوى له في أكثر من أسبوعين اليوم الثلاثاء مع صعود الدولار بعد نشر بيانات اقتصادية إيجابية في الولايات المتحدة.

وانخفض الذهب 0.3 % في التعاملات الفورية إلى 1307.70 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 0708 بتوقيت جرينتش.

وانخفض المعدن الأصفر في وقت سابق إلى 1307.15 دولار للأوقية وهو أدنى مستوياته منذ 16 سبتمبر.

وهبط الذهب في العقود الأمريكية الآجلة 0.2 % إلى 1310.70 دولار للأوقية.

وزاد نشاط المصانع الأمريكية في سبتمبر متعافية من انكماش في الشهر السابق في إشارة إلى أن الولايات المتحدة تقاوم الضغوط النزولية الناجمة عن الاقتصاد العالمي المتباطئ.

وارتفع مؤشر الدولار الذي يقيس أداء العملة الأمريكية أمام سلة عملات أكثر من 0.5 % إلى 96.128 .

ومن بين المعادن النفيسة الأخرى انخفضت الفضة إلى 18.68 دولار للأوقية بما يعادل أدنى مستوى لها في أسبوعين الذي سجلته في الجلسة السابقة لكنها ارتفعت 0.3 % إلى 18.78 دولار للأوقية.

ونزل البلاتين إلى 996.95 دولار للأوقية مسجلا أدنى مستوى له منذ 30 يونيو في حين انخفض البلاديوم 0.2 % إلى 709.10 دولار للأوقية.