رئيس البرلمان الأفريقى يصل القاهرة ليشارك في الدورة التشريعية للبرلمان الأفريقي

وصل مطار القاهرة الدولي، روجيه نكودو دانج، رئيس البرلمان الأفريقي، قادمًا على رأس وفد من جوهانسبرج فى زيارة لمصر، يشارك خلالها فى فعاليات الجلسة الثالثة للدورة التشريعية الرابعة للبرلمان الأفريقى، التى تبدأ 9 أكتوبر بشرم الشيخ.

وتشهد فعاليات الجلسة إحتفالية كبيرة بمناسبة إحتفال مصر بمرور 150 عامًا على تأسيس الحياة البرلمانية فى مصر، وسيشارك فى الفعاليات حوالى ألف برلمانى يمثلون مختلف الدول الأفريقية، وبعض الضيوف من دول العالم.

وينا قش البرلمان الأفريقي عددًا من الملفات المهمة، من ضمنها مواجهة الإرهاب الدولي، ودعم السفيرة مشيرة خطاب لإنتخابات اليونسكو، واستعراض تاريخ القادة الأفارقة وعلى رأسهم الزعيم نيلسون مانديلا، وغيرها من الملفات المتعلقة بالقارة السمراء.