أخبار عاجلة

مساء dmc - البرلمان يوافق على فرض قانون الطوارىء وتطبيقه على الصحافة ووسائل الإعلام والفيس بوك -
تع اشرب شاي - إسكتش كوميدي ... حميد الشاعري في عام 1940 "جلجلي جلجلة " -
وزير الأوقاف يكرم الفائزين في المسابقة العالمية للقرآن غدًا -
بالفيديو والصور- وقفة صامتة بالشموع على سلالم "الصحفيين" تضامنًا مع شهداء الكنيستين -
تفاصيل زيارة "تميم" المشبوهة إلى أثيوبيا.. الأمير القطرى يزور أديس أبابا لتنفيذ مخططات خبيثة ضد أمن مصر القومى -
تع اشرب شاي - حميد الشاعري ... أنا إتوقفت فترة عن الغناء بسبب 16 جنيه -
تفاصيل مؤامرة قطر وليبيا وتركيا على مصر بفخ أبو البراء المصري -
قائمة أسعار بلح رمضان في مجمعات الأهرام الاستهلاكية -
فيديو: شاهد الجمل اللص يهاجم سيارة ويسرق طعام ركابها -
تع اشرب شاي - حميد الشاعري يغني للعندليب " أهواك " و يغني مجموعة أغاني عملها لكبار الفن -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. الشرق الاوسط
  5. أونا

رئيس البرلمان الأفريقى يصل القاهرة ليشارك في الدورة التشريعية للبرلمان الأفريقي

Google+ Print
رئيس البرلمان الأفريقى يصل القاهرة ليشارك في الدورة التشريعية للبرلمان الأفريقي رئيس البرلمان الأفريقى يصل القاهرة ليشارك في الدورة التشريعية للبرلمان الأفريقي

أرشيفية

وصل مطار القاهرة الدولي، روجيه نكودو دانج، رئيس البرلمان الأفريقي، قادمًا على رأس وفد من جوهانسبرج فى زيارة لمصر، يشارك خلالها فى فعاليات الجلسة الثالثة للدورة التشريعية الرابعة للبرلمان الأفريقى، التى تبدأ 9 أكتوبر بشرم الشيخ.

وتشهد فعاليات الجلسة إحتفالية كبيرة بمناسبة إحتفال بمرور 150 عامًا على تأسيس الحياة البرلمانية فى مصر، وسيشارك فى الفعاليات حوالى ألف برلمانى يمثلون مختلف الدول الأفريقية، وبعض الضيوف من دول العالم.

وينا قش البرلمان الأفريقي عددًا من الملفات المهمة، من ضمنها مواجهة الإرهاب الدولي، ودعم السفيرة مشيرة خطاب لإنتخابات اليونسكو، واستعراض تاريخ القادة الأفارقة وعلى رأسهم الزعيم نيلسون مانديلا، وغيرها من الملفات المتعلقة بالقارة السمراء.

 

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
تفاصيل زيارة "تميم" المشبوهة إلى أثيوبيا.. الأمير القطرى يزور أديس أبابا لتنفيذ مخططات خبيثة ضد أمن مصر القومى

تفاصيل زيارة "تميم" المشبوهة إلى أثيوبيا.. الأمير القطرى يزور أديس أبابا لتنفيذ مخططات خبيثة ضد أمن مصر القومى

تفاصيل مؤامرة قطر وليبيا وتركيا على مصر بفخ أبو البراء المصري

تفاصيل مؤامرة قطر وليبيا وتركيا على مصر بفخ أبو البراء المصري

أديب: لا يمكن أن يتحدث ترامب عن دعمه لمصر وصديقاه «قطر وتركيا»

أديب: لا يمكن أن يتحدث ترامب عن دعمه لمصر وصديقاه «قطر وتركيا»

الجفري: «مصير المنطقة يتعلق بمصر.. هي رأس الحربة»

الجفري: «مصير المنطقة يتعلق بمصر.. هي رأس الحربة»